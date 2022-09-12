понеділок, 12 вересня 2022 р.

Даяна Ястремська програла Еммі Радукану в першому ж колі змагань у Порторожі.

Ще одна українська тенісистка не зуміла подолати навіть стартовий раунд змагань категорії WTA-250 у Словенії. В першому колі турніру в Порторожі Даяна Ястремська в двох партіях програла представниці Великобританії Еммі Радукану, яка займає 83-ю сходинку світового жіночого рейтингу. Ястремська знялась з матчу через пошкодження вже в той момент, коли Еммі для перемоги не вистачало всього кількох виграних розіграшів.

WTA- 250
Порторож, Словенія
1-й раунд

(1) Емма Радукану - Даяна Ястремська - 6:2, 5:3, ret

Цікаво, що українська тенісистка знялась з матчу за рахунку 6:2, 5:3 і 30:0 на користь суперниці, тобто в той момент, коли Радукану до перемоги залишалось виграти всього 2 розіграші.

В другому колі змагань у Порторожі, на яких Емма Радукану є лідером посіву, британська тенісистка зіграє проти переможниці матчу між американкою Елізабет Мандлік та представницею Німеччини Анною-Лєною Фрідзам.

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о 22:25
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