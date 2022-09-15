четвер, 15 вересня 2022 р.

Катерина Сінякова впевнено пробивається у чвертьфінал змагань у Порторожі.

Чеська тенісистка Катерина Сінякова стає чвертьфіналісткою змагань категорії WTA-250 у словенському Порторожі. На стадії другого кола Катерина в двох партіях переграла британську спортсменку Джоді Анну Барредж, яка займає 151-й рядок світового жіночого рейтингу. На перемогу в протистоянні Сінякова витратила півтори години ігрового часу.

WTA-250
Порторож, Словенія
2-й раунд

Катерина Сінякова - (Q) Джоді Анна Барредж - 7:5, 6:1

Для перемоги в стартовій партії зустрічі Сіняковій довелось докласти чимало зусиль. Чеська тенісистка досить швидко повела в рахунку із брейком, втім Барредж спочатку відігралась, а потім і сама вирвалась вперед із геймом на прийомі в активі. Вже за кілька хвилин британська спортсменка отримала можливість подавати на партію, але Катерина не просто в останній момент оформила зворотній брейк, а і вдруге поспіль відзначилась на прийомі, не дозволила суперниці дотягнути навіть до тай-брейку і забрала перший сет.

В другій партії зустрічі боротьби вже не вийшло. Сінякова швидко повела одразу з двома брейками, а завершила чеська тенісистка зустріч на свою користь ще одним успішним геймом на прийомі. Жодних шансів бодай загострити боротьбу у цьому сеті у Джоді Анни просто не було.

В 1/4 фіналу змагань у Порторожі Катерина Сінякова зіграє проти переможниці матчу Ясміне Паоліні - Катя Юван

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о 16:03
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