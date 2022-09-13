вівторок, 13 вересня 2022 р.

Ле-Небур, Франція. Дарія Снігур розпочинає з розгромної перемоги, Надія Колб програє на старті змагань.

У французькому місті Ле-Небур розпочався 80-тисячник ITF, в основній сітці якого стартували одразу декілька українських тенісисток. Дарія Снігур, яка отримала на турнірі 6-й номер посіву, в першому колі впевнено розібралась із представницею Кореї Со Х'юн Парк, віддавши суперниці всього 2 гейми за матч. А от Надія Колб вже в першому раунді поступилась представниці Бельгії Магалі Кемпен.

ITF, W-80+H
Ле-Небур, Франція
1-й раунд

(6) Дарія Снігур - Со Х'юн Парк - 6:1, 6:1
Магалі Кемпен - (Q) Надія Колб - 6:4, 6:3

В другому колі змагань у Франції Дарія Снігур зіграє з переможницею матчу Поліна Кудерметова - Емма Лен.

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о 14:51
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