Слоан Стівенс із вольової перемоги розпочала виступи на турнірі в Пармі.

WTA-250
Парма, Італія
1-й раунд
(4) Слоан Стівенс - Магдалена Френх - 3:6, 6:3, 6:4
Стівенс програла стартовий сет зустрічі, який Френх взяла завдяки єдиному брейку. Але вже від початку другої партії американська тенісистка заволоділа майже повною ігровою перевагою. Магдалена намагалась відновлювати боротьбу, скорочувала відставання в рахунку і навіть відігрувалась, але Слоан свого вже не втратила.
В другому колі змагань в Пармі Слоан Стівенс зіграє проти переможниці матчу Данка Ковініч - Осеан Доден.
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