понеділок, 26 вересня 2022 р.

Слоан Стівенс із вольової перемоги розпочала виступи на турнірі в Пармі.

4-та ракетка змагань категорії WTA-250 в італійській Пармі американська тенісистка Слоан Стівенс не без проблем подолала стартовий раунд турніру. В матчі першого кола Слоан зуміла здобути вольову перемогу над представницею Польщі Магдаленою Френх, яка займає 121-у сходинку світового жіночого рейтингу. На перемогу в протистоянні Стівенс витратила дві з половиною години ігрового часу.

WTA-250
Парма, Італія
1-й раунд

(4) Слоан Стівенс - Магдалена Френх - 3:6, 6:3, 6:4

Стівенс програла стартовий сет зустрічі, який Френх взяла завдяки єдиному брейку. Але вже від початку другої партії американська тенісистка заволоділа майже повною ігровою перевагою. Магдалена намагалась відновлювати боротьбу, скорочувала відставання в рахунку і навіть відігрувалась, але Слоан свого вже не втратила.

В другому колі змагань в Пармі Слоан Стівенс зіграє проти переможниці матчу Данка Ковініч - Осеан Доден. 

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о 14:11
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