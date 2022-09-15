четвер, 15 вересня 2022 р.

Валерія Страхова програє в другому раунді 25-тисячника в Чехії.

Українська тенісистка Валерія Страхова не зуміла пробитись в чвертьфінал змагань ITF категорії W25 у чеському місті Яблонець-над-Нисою. В другому колі турніру Валерія в двох партіях поступилась 7-й ракетці змагань представниці Данії Софії Намі Самаваті. Поєдинок тривав 1 годину і 50 хвилин ігрового часу.

ITF-W25
Яблонець-над-Нисою, Чехія
2-й раунд

(7) Софія Намі Самаваті - Валерія Страхова - 6:4, 6:2

У чвертьфіналі турніру в Чехії Софія Намі Самаваті зіграє проти 3-ї ракетки змагань місцевої спортсменки Анни Шишкової. 

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о 14:19
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