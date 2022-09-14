Валерія Страхова успішно стартувала на 25-тисячнику в Чехії.

ITF, W-25
Яблунець-над-Нисою, Чехія
1-й раунд
Валерія Страхова - (Q) Нікола Даубнерова - 7:5, 6:1
В стартовій партії зустрічі Страхова постійно була на крок попереду суперниці. Втім реалізувати свою перевагу в рахунку Валерія зуміла далеко не відразу. Двічі українська тенісистка виривалась вперед із брейком, але моментально програвала свою подачу. Вирішальним став тільки третій за ліком успіх Валерії на прийомі, після якого вона подала на перемогу в партії.
А от другий сет Страхова провела набагато стабільніше. Даубнерова взяла тільки стартовий гейм цього відрізку матчу, після чого Валерія виграла 6 наступних і відвісила своїй суперниці приховану баранку.
В другому колі змагань у Чехії Валерія Страхова зіграє проти переможниці матчу Софія Намі Самваті - Б'янка Джолі Фернандес.
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