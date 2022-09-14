середа, 14 вересня 2022 р.

Валерія Страхова успішно стартувала на 25-тисячнику в Чехії.

Українська тенісистка Валерія Страхова досить впевнено виграє свій стартовий поєдинок на змаганнях ITF категорії W-25 у чеському місті Яблонець-над-Нисою. В першому колі Валерія в двох партіях переграла представницю Словаччини Ніколу Даубнерову, яка займає досить скромну 1034-ту сходинку світового жіночого рейтингу. Зустріч тривала 1 годину і 40 хвилин ігрового часу.

ITF, W-25
Яблунець-над-Нисою, Чехія
1-й раунд

Валерія Страхова - (Q) Нікола Даубнерова - 7:5, 6:1

В стартовій партії зустрічі Страхова постійно була на крок попереду суперниці. Втім реалізувати свою перевагу в рахунку Валерія зуміла далеко не відразу. Двічі українська тенісистка виривалась вперед із брейком, але моментально програвала свою подачу. Вирішальним став тільки третій за ліком успіх Валерії на прийомі, після якого вона подала на перемогу в партії.

А от другий сет Страхова провела набагато стабільніше. Даубнерова взяла тільки стартовий гейм цього відрізку матчу, після чого Валерія виграла 6 наступних і відвісила своїй суперниці приховану баранку.

В другому колі змагань у Чехії Валерія Страхова зіграє проти переможниці матчу Софія Намі Самваті - Б'янка Джолі Фернандес.

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о 13:49
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