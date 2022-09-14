Леся Цуренко переграла 5-ту ракетку змагань у Порторожі на шляху до чвертьфіналу.

WTA-250
Порторож, Словенія
2-й раунд
Леся Цуренко - (5) Катерина Александрова - 7:5, 7:6(5)
В стартовій партії зустрічі проти кривдниці ще однієї української тенісистки Марти Костюк Леся спробувала швидко захопити ініціативу і повела в рахунку із брейком вже після першого ж гейму на прийомі. Втім, в середині партії Александровій вдався вражаючий відрізок, за який росіянка оформила одразу 2 брейки і отримала можливість подавати на сет.
Цуренко виплуталась із вкрай непростої ситуації. Українська тенісистка не просто завадила суперниці поставити переможну крапку в партії, а й вдруге поспіль відзначилась на прийомі. Таким чином Леся виграла сет, в якому вона, здавалося б, безнадійно поступалась, навіть без допомоги тай-брейку.
Втім, його не вдалось уникнути в другій партії. Хоча, здавалось, що Леся зламала опір суперниці і має спокійно довести зустріч до перемоги. Цуренко на початку сету повела одразу із двома брейками, але не втримала вагому перевагу. Більше того, Александрова і третій брейк встигла оформити, але знову не подала на сет.
На тай-брейці Леся теж змусила трохи понервувати своїх прихильників, коли упустила 2 матч-боли поспіль на власній подачі. Але, на щастя, у Цуренко був третій на прийомі і ним українська тенісистка скористалась.
В 1/4 фіналу змагань у Порторожі Леся Цуренко зіграє проти 3-ї ракетки турніру Єлени Рибакіної із Казахстану.
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