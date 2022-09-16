пʼятниця, 16 вересня 2022 р.

Леся Цуренко знялась зі змагань у Порторожі і без боротьби пропустила Єлену Рибакіну у півфінал турніру.

Українська тенісистка Леся Цуренко прийняла рішення достроково завершити виступи на змаганнях категорії WTA-250 у словенському Порторожі. Леся не вийшла на чвертьфінальний поєдинок проти 3-ї ракетки змагань представниці Казахстану Єлени Рибакіної, пропустивши її, таким чином, без боротьбу в 1/2 фіналу.

WTA-250
Порторож, Словенія
1/4 фіналу

(3) Єлена Рибакіна - Леся Цуренко - w/o

Протягом цього сезону Леся Цуренко вже знімалась з турнірів саме напередодні чвертьфінального протистояння. Сталось це кілька місяців тому в Істборні. Ще 5 разів протягом цього сезону українська тенісистка не зуміла завершити зустрічі і знімалась по ходу протистоянь.

У півфіналі змагань в Порторожі Єлена Рибакіна зіграє проти переможниці матчу Беатріс-Хаддад Мая - Ана Богдан.

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о 13:42
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