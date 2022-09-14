Маріанна Закарлюк програє вже на старті 25-тисячника в Австралії.

Українська тенісистка Маріанна Закарлюк не зуміла подолати вже стартовий раунд змагань ITF категорії W-25 в австралійському місті Дарвін. В матчі першого кола Маріанна в трьох партіях поступилась місцевій спортсменці Талії Гібсон, яка займає 530-ту сходинку світового жіночого рейтингу. Зустріч між тенісистками тривала трохи більше двох із половиною годин ігрового часу.
ITF, W-25
Дарвін, Австралія
1-й раунд
(7) Талія Гібсон - Маріанна Закарлюк - 6:2, 4:6, 6:4
Слід зауважити, що у вирішальному сеті Маріанна Закарлюк вела в рахунку із брейком - 4:2, але програла 4 наступні гейми і віддала суперниці підсумкову перемогу.
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