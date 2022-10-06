Олександр Долгополов вирушив боронити Україну на фронт.

Олександр написав у своїх соцмережах:
"Друзі, як ви певно помітили, рашка третій раз за свою історію оголосила могілізацію. Казав це спочатку, що треба використовувати час якщо є можливість для навчання, що це просто так не закінчиться. Тим хто нічого не вмів (як саме я😅) дали достатньо часу. Більш залишатися осторонь не бачу можливості, не зважаючи на всі жахи, це історичний момент і не пробачу собі, якщо не візьму участь. Бережіть себе і не забувайте про допомогу, яка вам по силах.
"Друзі, як ви певно помітили, рашка третій раз за свою історію оголосила могілізацію. Казав це спочатку, що треба використовувати час якщо є можливість для навчання, що це просто так не закінчиться. Тим хто нічого не вмів (як саме я😅) дали достатньо часу. Більш залишатися осторонь не бачу можливості, не зважаючи на всі жахи, це історичний момент і не пробачу собі, якщо не візьму участь. Бережіть себе і не забувайте про допомогу, яка вам по силах.
Слава Україні"
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