четвер, 6 жовтня 2022 р.

Олександр Долгополов вирушив боронити Україну на фронт.

Екслідер українського чоловічого тенісу Олександр Долгополов пішов добровольцем на передову. Як повідомив екс 13-й номер світового рейтингу у своїх соцмережах, час від початку війни він витратив на навчання, тож тепер він вирушає боронити Україну на фронт максимально підготовленим. 

Олександр написав у своїх соцмережах:

"Друзі, як ви певно помітили, рашка третій раз за свою історію оголосила могілізацію. Казав це спочатку, що треба використовувати час якщо є можливість для навчання, що це просто так не закінчиться. Тим хто нічого не вмів (як саме я😅) дали достатньо часу. Більш залишатися осторонь не бачу можливості, не зважаючи на всі жахи, це історичний момент і не пробачу собі, якщо не візьму участь. Бережіть себе і не забувайте про допомогу, яка вам по силах.
Слава Україні"

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о 13:45
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