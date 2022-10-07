Нік Кірьос не вийшов на чвертьфінальний поєдинок змагань у Токіо.

ATP-500
Токіо, Японія
1/4 фіналу
(3) Тейлор Фріц - (5) Нік Кірьос - w/o
За словами Ніка Кірьоса це рішення є найкращим для його організму. Наразі австралійський тенісист хоче зберегти здоров`я для запланованих на найближчий час великих змагань та завершальну частину сезону.
Тейлор Фріц, який без боротьби вийшов у півфінал змагань в Токіо, далі зіграє проти переможця зустрічі між Денисом Шаповаловим і Борною Чорічем.
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