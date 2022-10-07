пʼятниця, 7 жовтня 2022 р.

Нік Кірьос не вийшов на чвертьфінальний поєдинок змагань у Токіо.

Австралійський тенісист Нік Кірьос прийняв рішення знятися зі змагань категорії ATP-500 у Токіо буквально за лічені хвилини до початку чвертьфінального поєдинку проти Тейлора Фріца. Офіційною причиною відмови Ніка, який у столиці Японії був посіяним під 5-м номером, стали проблеми із коліном. 

ATP-500
Токіо, Японія
1/4 фіналу

(3) Тейлор Фріц - (5) Нік Кірьос - w/o

За словами Ніка Кірьоса це рішення є найкращим для його організму. Наразі австралійський тенісист хоче зберегти здоров`я для запланованих на найближчий час великих змагань та завершальну частину сезону.

Тейлор Фріц, який без боротьби вийшов у півфінал змагань в Токіо, далі зіграє проти переможця зустрічі між Денисом Шаповаловим і Борною Чорічем. 

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о 13:15
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