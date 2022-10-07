Денис Шаповалов впевнено переграв Борну Чоріча на шляху до півфіналу змагань в Токіо.

ATP-500
Токіо, Японія
1/4 фіналу
(7) Денис Шаповалов - (9) Борна Чоріч - 6:4, 6:3
В стартовій партії Шаповалов досить швидко повів із геймом на прийомі в активі, втім ця перевага не стала вирішальною - Денис не зумів із першої спроби подати на перемогу в сеті. Правда, вже за лічені хвилини канадський тенісист поставив переможну крапку в партії у геймі на прийомі. А от в другому сеті Шаповалову для підсумкового успіху вистачило одного вдалого гейму на подачі суперника.
У півфіналі змагань в Токіо Денис Шаповалов зіграє проти американця Тейлора Фріца, який, після відмови Ніка Кірьоса від продовження участі у турнірі, без боротьби подолав чвертьфінальну стадію.
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