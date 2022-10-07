пʼятниця, 7 жовтня 2022 р.

Денис Шаповалов впевнено переграв Борну Чоріча на шляху до півфіналу змагань в Токіо.

Канадський тенісист Денис Шаповалов стає останнім півфіналістом змагань категорії ATP-500 в Токіо. На стадії 1/4 фіналу Денис в двох партіях досить впевнено переграв 9-ту ракетку турніру Борну Чоріча із Хорватії. На перемогу в матчі Шаповалов витратив трохи менше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

ATP-500
Токіо, Японія
1/4 фіналу 

(7) Денис Шаповалов - (9) Борна Чоріч - 6:4, 6:3

В стартовій партії Шаповалов досить швидко повів із геймом на прийомі в активі, втім ця перевага не стала вирішальною - Денис не зумів із першої спроби подати на перемогу в сеті. Правда, вже за лічені хвилини канадський тенісист поставив переможну крапку в партії у геймі на прийомі. А от в другому сеті Шаповалову для підсумкового успіху вистачило одного вдалого гейму на подачі суперника. 

У півфіналі змагань в Токіо Денис Шаповалов зіграє проти американця Тейлора Фріца, який, після відмови Ніка Кірьоса від продовження участі у турнірі, без боротьби подолав чвертьфінальну стадію.

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о 14:23
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