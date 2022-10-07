Стефанос Ціціпас в двох напружених партіях здолав Хуберта Хуркача у чвертьфіналі турніру в Астані.

ATP-500
Астана, Казахстан
1/4 фіналу
(3) Стефанос Ціціпас - (7) Хуберт Хуркач - 7:6(8), 6:3
Після досить рівного початку зустрічі здалося, що Стефанос Ціціпас зумів захопити ініціативу. Із середини сету Хуркач відчував більш ніж серйозні проблеми на власній подачі, втім зі справжніми боями польському тенісисту вдавалось втримувати гейми. За три з них Хуберт відіграв одразу 8 брейк-поінтів, в тому числі в одному з них врятувався із рахунку 0:40.
Але на тай-брейці Стефанос вже сам опинився в ролі наздоганяючого. Ціціпас першим програв розіграш на власній подачі і, фактично, до самого завершення тай-брейку ліквідувати це відставання не міг. Хуркач навіть дістався до потрійного сет-болу - 6:3, але саме в цей момент грецький тенісист включився в боротьбу на максимум.
Ціціпас відіграв 2 сет-боли на власній подачі, але що найважливіше, в останній момент оформив зворотній міні-брейк. Але навіть після цього набагато легше Стефаносу не стало - за рахунку 7:7 він знову програв власну подачу і подарував Хуркачу ще один сет-бол на подачі. Але й цього разу Хуберт прогавив чудову можливість закрити партію, а згодом і ще один власний розіграш упустив. Ціціпас, натомість, скористався першою ж можливістю для перемоги у партії - грецький тенісист реалізував перший сет-бол.
Друга партія знову почалась із повністю рівної боротьби. Обидва тенісисти впевнено тримали власні гейми, але ближче до завершення сету шанси, як і в дебютному відрізку зустрічі, почали з`являтися саме у Стефаноса. Різниця була тільки в тому, що цього разу Ціціпас поставився до своїх можливостей куди більш відповідально. Брейк грецький тенісист оформив із першого ж прихованого матч-болу, ну а подачу на зустріч Стефанос провів ідеально - гейм він виграв під нуль.
Тепер у півфіналі турніру в Астані Стефанос Ціціпас зіграє проти представника країни-агресора Андрія Рубльова.
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