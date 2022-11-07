понеділок, 7 листопада 2022 р.

Ілля Марченко впевнено виходить в основну сітку Челленджера в Братиславі.

Український тенісист Ілля Марченко подолав кваліфікацію змагань категорії Челленджер в Братиславі. В фіналі відбору Ілля в двох партіях здолав представника Швеції Карла Фріберга, який займає 441-у сходинку світового чоловічого рейтингу. 

ATP Challenger
Братислава, Словакія
Кваліфікація, Фінал

Ілля Марченко - Карл Фріберг - 6:2, 6:3

В стартовому сеті Марченко не скористався чудовою можливістю для брейку на самому початку зустрічі - Фріберг врятував власну подачу із подвійного брейк-поінта. В середині партії шанс відзначитися на прийомі був вже у шведського тенісиста, але тепер вже Ілля відіграв подвійний брейковий м`яч. Після цього українець повністю захопив ініціативу і двічі поспіль взяв подачу суперника. 

В другому сеті Марченко власну подачу тримав вже більш ніж впевнено, а ближче до завершення партії скористався своїм єдиним шансом на прийомі. Суперник Іллі Марченка по стартовому колу основної сітки Челленджера в Братиславі визначиться після завершення всіх матчів кваліфікаційного раунду.

До речі, за вихід в основну сітку турніру в столиці Словакії продовжують боротьбу ще 2 українських тенісисти. Фінальні зустрічі кваліфікації сьогодні проведуть також Віталій Сачко та Олексій Крутих.

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о 13:05
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