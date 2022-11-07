Ілля Марченко впевнено виходить в основну сітку Челленджера в Братиславі.

ATP Challenger
Братислава, Словакія
Кваліфікація, Фінал
Ілля Марченко - Карл Фріберг - 6:2, 6:3
В стартовому сеті Марченко не скористався чудовою можливістю для брейку на самому початку зустрічі - Фріберг врятував власну подачу із подвійного брейк-поінта. В середині партії шанс відзначитися на прийомі був вже у шведського тенісиста, але тепер вже Ілля відіграв подвійний брейковий м`яч. Після цього українець повністю захопив ініціативу і двічі поспіль взяв подачу суперника.
В другому сеті Марченко власну подачу тримав вже більш ніж впевнено, а ближче до завершення партії скористався своїм єдиним шансом на прийомі. Суперник Іллі Марченка по стартовому колу основної сітки Челленджера в Братиславі визначиться після завершення всіх матчів кваліфікаційного раунду.
До речі, за вихід в основну сітку турніру в столиці Словакії продовжують боротьбу ще 2 українських тенісисти. Фінальні зустрічі кваліфікації сьогодні проведуть також Віталій Сачко та Олексій Крутих.
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