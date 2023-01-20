Медісон Кіз розгубила перевагу над Вікторією Азаренко і завершила боротьбу вже на стадії третього кола Australian Open - 2023.

Американська тенісистка Медісон Кіз, яка на першому в сезоні Турнірі Великого Шолому отримала 10-й номер посіву, не зуміла подолати третій раунд жіночих одиночних змагань. В трьох партіях Медісон поступилась 24-й ракетці турніру Вікторії Азаренко. При цьому саме Медісон розгромно виграла стартовий сет протистояння, але в двох наступних партіях американка зуміла виграти всього 3 гейми.
Australian Open - 2023
Жінки
3-й раунд
(24) Вікторія Азаренко - (10) Медісон Кіз - 1:6, 6:2, 6:1
Тепер за вихід у чвертьфінал Australian Open - 2023 Вікторія Азаренко посперечається із переможницею зустрічі між китаянкою Лін Чжу та представницею Греції Марією Саккарі.
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