пʼятниця, 20 січня 2023 р.

Медісон Кіз розгубила перевагу над Вікторією Азаренко і завершила боротьбу вже на стадії третього кола Australian Open - 2023.

Американська тенісистка Медісон Кіз, яка на першому в сезоні Турнірі Великого Шолому отримала 10-й номер посіву, не зуміла подолати третій раунд жіночих одиночних змагань. В трьох партіях Медісон поступилась 24-й ракетці турніру Вікторії Азаренко. При цьому саме Медісон розгромно виграла стартовий сет протистояння, але в двох наступних партіях американка зуміла виграти всього 3 гейми. 

Australian Open - 2023
Жінки
3-й раунд

(24) Вікторія Азаренко - (10) Медісон Кіз - 1:6, 6:2, 6:1

Тепер за вихід у чвертьфінал Australian Open - 2023 Вікторія Азаренко посперечається із переможницею зустрічі між китаянкою Лін Чжу та представницею Греції Марією Саккарі. 

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о 12:13
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