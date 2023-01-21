субота, 21 січня 2023 р.

Белінда Бенчич переграла Камілу Джіорджі та вийшла в 1/8 фіналу Australian Open - 2023.

10-та ракетка Відкритого Чемпіонату Австралії швейцарська тенісистка Белінда Бенчич виходить у другий тиждень мейджора в Мельбурні. На стадії третього кола Белінда досить впевнено переграла 70-ту ракетку світу представницю Італії Камілу Джіорджі. На перемогу в матчі Бенчич витратила дві партії та трохи більше 1 години і 40 хвилин ігрового часу.

Australian Open - 2023
Жінки
3-й раунд

(10) Белінда Бенчич - Каміла Джіорджі - 6:2, 7:5

Особливих варіантів поборотися за стартовий сет цієї зустрічі у Каміли Джіорджі майже і не було. Бенчич швидко захопила як ігрову перевагу, так і перевагу в рахунку, оформивши брейк на початку зустрічі. Каміла за подачу суперниці зачепитися так і не змогла, а Белінда встигла ще раз відзначитися на прийомі. 

Повела з брейком швейцарська тенісистка і в дебюті другого сету. Цього разу Каміла відігралась моментально, але так само швидко програла ще одну власну подачу. Здавалося, що цієї переваги Белінді вистачить для перемоги в матчі, але подати на неї Бенчич не зуміла. Джіорджі до можливості влаштувати камбек поставилась не так відповідально, як цього хотілося - одразу після зворотнього брейку італійська спортсменка програє чергову власну подачу і з другої спроби Белінда Бенчич ставить переможну крапку в поєдинку.

В четвертому раунді Australian Open - 2023 Белінда Бенчич зіграє проти білоруської тенісистки Аріни Соболенко.

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о 11:51
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