Белінда Бенчич переграла Камілу Джіорджі та вийшла в 1/8 фіналу Australian Open - 2023.

Australian Open - 2023
Жінки
3-й раунд
(10) Белінда Бенчич - Каміла Джіорджі - 6:2, 7:5
Особливих варіантів поборотися за стартовий сет цієї зустрічі у Каміли Джіорджі майже і не було. Бенчич швидко захопила як ігрову перевагу, так і перевагу в рахунку, оформивши брейк на початку зустрічі. Каміла за подачу суперниці зачепитися так і не змогла, а Белінда встигла ще раз відзначитися на прийомі.
Повела з брейком швейцарська тенісистка і в дебюті другого сету. Цього разу Каміла відігралась моментально, але так само швидко програла ще одну власну подачу. Здавалося, що цієї переваги Белінді вистачить для перемоги в матчі, але подати на неї Бенчич не зуміла. Джіорджі до можливості влаштувати камбек поставилась не так відповідально, як цього хотілося - одразу після зворотнього брейку італійська спортсменка програє чергову власну подачу і з другої спроби Белінда Бенчич ставить переможну крапку в поєдинку.
В четвертому раунді Australian Open - 2023 Белінда Бенчич зіграє проти білоруської тенісистки Аріни Соболенко.
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