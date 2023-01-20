Марін Чілич переніс операцію на коліні.

Марін написав у себе в Twitter:
"Це були кілька складних тижнів 2023-го року. Після консультацій з багатьма спеціалістами я прийняв важке рішення погодитись на операцію на коліні. Це було найкращим варіантом довготривалого лікування мого пошкодження. На щастя, процедура пройшла настільки вдало, як ми тільки могли сподіватися. На жаль, це означає, що мені доведеться провести певний час поза кортом. Але водночас, я зможу провести більше дорогоцінного часу разом із моєю родиною. Я не втрачаю оптимізм і не можу дочекатися повернення на корт. Але зараз мені треба приділити час відпочинку та реабілітації. Дякую всім за слова підтримки. Не можу дочекатися нашої зустрічі в турі"
Востаннє Марін Чілич виходив на корт кілька тижнів тому на змаганнях в Пуні. В матчі другого раунду хорватський тенісист здолав Роберто Карбальєса Баену і після цього знявся з турніру через пошкодження.
Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
Востаннє Марін Чілич виходив на корт кілька тижнів тому на змаганнях в Пуні. В матчі другого раунду хорватський тенісист здолав Роберто Карбальєса Баену і після цього знявся з турніру через пошкодження.
Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
Немає коментарів:
Дописати коментар