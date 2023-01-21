Каролін Гарсія здобула вольову перемогу над Лаурою Зігемунд і вийшла в другий тиждень Australian Open - 2023.

4-та ракетка Australian Open - 2023 французька тенісистка Каролін Гарсія не без проблем подолала стадію третього кола австралійського мейджора. В трьох партіях Каролін здолала представницю Німеччини Лауру Зігемунд, яка стартувала в основній сітці турніру в Мельбурні завдяки замороженому рейтингу. Саме Зігемунд розгромно виграла стартову партію зустрічі, втім Гарсія зуміла переломити хід протистояння і залишила за собою два наступні сети. На перемогу в матчі Каролін Гарсія витратила трохи більше 2 годин і 10 хвилин ігрового часу.
Australian Open - 2023
Жінки
3-й раунд
(4) Каролін Гарсія - (PR) Лаура Зігемунд - 1:6, 6:3, 6:3
Тепер Каролін Гарсія чекає переможницю зустрічі між Єкатєріною Александровою та Магдою Лінетт.
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