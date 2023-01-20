Хуберт Хуркач в п`яти партіях здолав Дениса Шаповалова і вийшов у четверте коло Australian Open - 2023.

Australian Open - 2023
Чоловіки
3-й раунд
(10) Хуберт Хуркач - (20) Денис Шаповалов - 7:6(3), 6:4, 1:6, 4:6, 6:3
На самому початку зустрічі Хуберт Хуркач скористався відвертою нестабільністю Шаповалова на власній подачі і повів у рахунку із брейком. Враховуючи те, що Хубер взагалі славиться вміння тримати гейми на подачі, здавалося, що ця перевага може стати ледь не ключовою в усій партії. Та у підсумку саме Хуркачу довелось рятуватися з подачі суперником на сет.
Шаповалов зумів не просто досить швидко відігратися, а й ще раз відзначитися на прийомі. Одразу після другого брейку Денис вийшов подавати на сет, але саме в цей момент у нього знову почались "гойдалки". Про "стабільність" канадського тенісиста в цій партії говорить хоча б статистика подач - 7 разів Шаповалов зумів вистрілити ейсом, але припустився такої ж кількості подвійних помилок.
У підсумку Хуркач дістався до потрійного брейк-поінта і з другої спроби ліквідував відставання. Ну а на тай-брейці, до якого у підсумку докотився стартовий сет, Шаповалов продовжив дарувати супернику розіграші на власній подачі. Не можна сказати, що Хуберт виграв цей тай в одні ворота, але й затятої боротьби теж не вийшло.
В другому сеті обидва спортсмени продовжили дивувати нестабільністю на подачі. Першим свій гейм програв саме польський тенісист, але Шаповалов примудрився відповісти одразу двома програними подачами. До честі канадського тенісиста, він одразу кинувся відігруватися, зачепився на прийомі і таки дотиснув Хуркача - з п`ятого брейк-поінта Денис вирівняв ситуацію в рахунку. Але найяскравішим доказом нестабільності канадського тенісиста став наступний гейм. Після зворотнього брейку примудритися під нуль віддати власну подачу - це ще треба вміти.
І от коли на табло рахунок по сетах став 2:0 на користь польського тенісиста, Шаповалов, нарешті, зумів взяти себе в руки. Хуберт, правда, трохи вимкнувся із боротьби і став ще трохи гірше проводити і без того не ідеальні гейми на власній подачі. Але те, що Денис заграв набагато стабільніше - факт беззаперечний. На початку партії ще могло здатися, що Шаповалов продовжить свої гойдалки, бо одразу після першого брейку він знову ледь не напортачив на власній подачі. Але втримавши цей гейм і взявши ще раз подачу суперника Денис заграв максимально спокійно і комфортно довів третій сет до перемоги із пристойним рахунком - 6:1.
Хуркач продовжив шукати першу подачу і в четвертій партії, що знову вилилось у швидкий брейк у виконанні Шаповалова. До речі, одразу після нього Денис вкотре вигадав собі проблеми на власній подачі, але і цього разу канадський спортсмен врятувався з двох брейк-поінтів. Хуберт із середини партії став потроху приходити до тями, але шансів відіграти мінімальне відставання у нього просто не було - 2:2 по партіях і Шаповалов став серйозно замислюватися над можливістю камбеку.
Та його у підсумку не сталось. Саме у вирішальному відрізку матчу Хуркач, нарешті, вперше за все протистояння підтягнув свій відсоток потрапляння першим м`ячем до пристойних цифр вище 70%. А цей фактор, як ми розуміємо, у грі польського тенісиста надзвичайно важливий. Шаповалов тривалий час взагалі нічого не міг вигадати на прийомі, і до того ж, Денис забуксував в одному з геймів на власній подачі, що й вилилось у брейк у виконанні Хуберта в середині сету.
Просто так Денис, звісно ж, не склав зброю. Вже в той момент, коли Хуркач вийшов подавати на перемогу в протистоянні, Шаповалов несподівано дістався до потрійного брейк-поінта. Звісно, подякувати за це треба й самому Хуберту, який раптом припинив потрапляти першим м`ячем. Але за рахунку 0:40 у польського тенісиста несподівано полетіла подача, тож Хуркач видряпався і таки поставив переможну крапку у складному матчі.
Тепер в четвертому колі Australian Open - 2023 Хуберт Хуркач зіграє із переможцем зустрічі Себастьян Корда - Даніїл Медвєдєв.
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