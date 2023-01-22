Себастьян Корда на чемпіонському тай-брейку здолав Хуберта Хуркача і вийшов у чвертьфінал Australian Open - 2023.

Australian Open - 2023
Чоловіки
4-й раунд
(29) Себастьян Корда - (10) Хуберт Хуркач - 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6(10:7)
Звісно, вигравати матчі навіть проти топових суперників, коли ти спіймав кураж, коли в тебе кожен м'яч летить саме туди, куди ти й планував, коли ти показуєш фактично ідеальний рівень тенісу - це одна справа. Зовсім інша - видряпувати перемоги в матчах, можливо, проти не настільки зіркових опонентів тоді, коли твоя гра далека від найкращих зразків. Коли боротися доводиться не тільки з суперником по той бік сітки, а й із самим собою, зі своїми помилками, провалами, поспішними рішеннями та спадами.
Приблизно так можна описати останні дві зустрічі Себастьяна Корди в Мельбурні. Спочатку він буквально змітає з корту Даніїла Медвєдєва, показавши надзвичайно привабливий теніс, а в четвертому колі здобуває складну і трудову перемогу над Хубертом Хуркачем. І ось саме цей матч, в якому Корда стикався часом із серйозними проблемами, як на мене, є показником виходу Себастьяна на справді топовий рівень в світовому тенісі.
Одним з проблемних моментів для Корди став початок зустрічі. Увійти в боротьбу Себастьян зумів точно не з перших же розіграшів, а на такому рівні дебют необхідно проводити максимально сконцентровано. У підсумку американський тенісист програв свій стартовий гейм на власній подачі, ну а Хуркач, скориставшись першим і єдиним за весь сет брейк-поінтом, за свій шанс зачепився із максимальною відповідальністю. Можливостей на те, аби відігратися, Хуберт супернику до завершення стартової партії не давав від слова "взагалі".
Але із кожним геймом ставало все більш очевидно, що Себастьян не просто посилює гру. Він підлаштовується і до вбивчих подач у виконанні польського тенісиста. Так, Хуберт відпрацьовував цей елемент не ідеально. І варто було відсотку потраплянь першим м'ячем впасти з 70% у стартовому сеті ближче до 50% у другому, як Корда одразу ж став цим користуватися. В середині партії американець вперше зачепився на прийомі, але Хуркач врятував гейм з подвійного брейк-поінту. Але за кілька хвилин Себастьян знову нав'язав боротьбу і цього разу таки оформив перший в матчі брейк. Його вистачило американцю для перемоги в другому сеті.
Початок третьої партії для Хуркача взагалі виявився справжнім жахом. Хуберт програв вже стартовий гейм на власній подачі, а за кілька хвилин перевага Корди зросла до двох брейків. Більше того, в цьому відгрізку матчу все взагалі могло закінчитися з баранкою, але в третьому поспіль геймі на прийомі Себастьян відзначитися все-таки не зміг - Хуркач врятувався з подвійного брейк-поінта. Поступово польський спортсмен гру вирівняв і навіть спробував зачепитися за подачу Себастьяна на сет. Але з двох брейк-поінтів Корда таки втримав подачу і повів в рахунку по партіях.
Але наскільки ж розвернулась гра в четвертій партії. Тепер вже в кожному власному геймі мучився сам Корда. На самому початку сету Себастьян врятував гейм з брейк-поінту, але далі втримувати подачі американцю не вдавалось. Кудись зникли і шанси на прийомі, і це при тому, що сам Хуркач в цій партії, якщо і покращив той самий процент потрапляння першим м'ячем, то явно не набагато. У підсумку - два поспіль брейки тепер вже від Хуберта і зустріч переходить у вирішальний сет.
І от в ньому, нарешті, обидва тенісиста відіграли максимально зібрано, принаймні, що стосується дій у геймах на власних подачах. По суті, Хуркач взагалі не давав супернику жодних шансів. А от Корда ледь не вигадав собі серйозні проблеми, коли вже ближче до завершення сету дозволив Хуберту дістатися до подвійного прихованого матч-болу. Себастьян втримав подачу і таки дістався до чемпіонського тай-брейку. І, здавалося б, захопив на ньому серйозну ініціативу. Був момент, коли Корда повів у рахунку 7:3, але Хуркач і тут вирівняв ситуацію - два поспіль міні-брейки від Хуберта і рахунок вже стає 7:7. Але кінцівку цього вирішального етапу зустрічі активніше провів таки Себастьян - 10:7 і американець вперше в кар'єрі пробивається у чвертьфінал Турніру Великого Шолому.
В ньому Себастьян Корда зіграє проти Карена Хачанова, який у своєму матчі четвертого кола куди більш впевнено розібрався із представником Японії Йосіхіто Нісіокою.
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