Ще один фаворит на вихід. Себастьян Корда в третьому раунді впевнено переграв минулорічного фіналіста Australian Open Даніїла Медвєдєва.

Australian Open - 2023
Чоловіки
3-й раунд
(29) Себастьян Корда - (7) Даніїл Медвєдєв - 7:6(9), 6:3, 7:6(4)
Ось і залишився Australian Open - 2023 не тільки без діючого чемпіона, а й без минулорічного фіналіста. Більше того, навіть з півфіналістів розіграшу 2022-го року у справі залишився лишень Стефанос Ціціпас, який зараз виглядає ледь не головним претендентом на титул. Хоча, дивлячись на ту кількість сенсацій, які стаються цього року в Мельбурні, робити якісь прогнози - справа невдячна.
У сьогоднішньому матчі головним фактором було те, що Себастьян Корда і дійсно повністю переважав свого куди більш досвідченого та іменитого суперника. Медвєдєв нічого не міг зробити із американцем на задній лінії - там, де Даніїл зазвичай почувається наче риба у воді. Здавалось, що там, біля фону, росіянин може перебігати кого завгодно. Але сьогодні Корда видавав настільки потужні та буквально керовані удари, що у Медвєдєва не лишалось жодних шансів у цих довгих перестрілках.
А якими шикарними часом були виходи Себастьяна до сітки. Взагалі Корда показав ледь не найкращий теніс в кар`єрі, який, здається, був максимально наближеним до ідеального. По суті, американець мав перемагати навіть простіше, втім все-таки в першому і третьому сеті його трохи не вистачило ментально. Саме через це Медвєдєву взагалі вдалось дотягнути до тай-брейків в цих партіях. Хоча, успіху Даніїлу це у підсумку не принесло.
Отже, як розвивались події у матчі? Початок зустрічі лишився повністю за Кордою, який зумів не просто відзначитися на прийомі вже у стартовому геймі протистояння, а й закріпити успіх ще одним виграним на подачі суперника геймом. Даніїл від шоку відійшов досить швидко і в середині сету видав шикарний відрізок із двох брейків поспіль, але й Себастьян не збирався сипатися.
Американець знову відзначився на прийомі, отримав можливість подавати на стартовий сет і... І знову трохи забуксував, в першу чергу, психологічно. Гойдалки у підсумку призвели до тай-брейку, на якому боротьба була не менш нервовою. Міні-брейків вистачало із головою, але в цьому обміні шансами трохи більш стійким виявився Корда, який і здобув цілком справедливу, як за малюнком гри, перемогу в партії.
Американець знову відзначився на прийомі, отримав можливість подавати на стартовий сет і... І знову трохи забуксував, в першу чергу, психологічно. Гойдалки у підсумку призвели до тай-брейку, на якому боротьба була не менш нервовою. Міні-брейків вистачало із головою, але в цьому обміні шансами трохи більш стійким виявився Корда, який і здобув цілком справедливу, як за малюнком гри, перемогу в партії.
Другий сет Себастьян знову починає із брейку, але цього разу американцю вдалось заспокоїти гру. Причому настільки, що до самого завершення сету Медвєдєв на прийомі жодного разу навіть до рахунку "рівно" не дістався, що вже казати про якісь там шанси врятувати партію. А коли і в третьому відрізку матчу Корді вдалось оформити швидкий брейк, здалось, що доля путівки до четвертого кола Australian Open вже вирішена.
Звісно, повністю списувати Медвєдєва з рахунків було ще зарано. Все-таки ми говоримо про спортсмена, який ще зовсім нещодавно був першим номером світового рейтингу. Даніїл зумів затягнути Корду у свою улюблену тягучу гру і представник США в ній трохи розгубив свій ритм. Це вилилось у зворотній брейк від росіянина і другий в матчі тай-брейк. Але знову Себастьян зумів увімкнутися в боротьбу і просто фантастично провести початок цього гейму - 6:1. Так, кілька матч-болів, в тому числі й один на подачі американця, Медвєдєв відіграв. Але Корда таки поставив заслужену крапку в цьому шикарному, як для себе, поєдинку.
В четвертому раунді Відкритого Чемпіонату Австралії Себастьян Корда зіграє проти польського спортсмена Хуберта Хуркача, який трохи раніше в п`яти сетах здолав представника Канади Дениса Шаповалова. Ну а Даніїл Медвєдєв, який втрачає очки за минулорічний фінал, по завершенню Australian Open - 2023 випаде навіть із топ-10 світового чоловічого рейтингу.
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