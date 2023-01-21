Марта Костюк крокує далі в парному розряді, Надія Кіченок завершує боротьбу на Australian Open - 2023.

Australian Open - 2023
Жінки, парний розряд
2-й раунд
Марта Костюк/Єлєна Габріела Русе - (9) Ніколь Меліхар-Мартінез/Еллен Перес - 3:6, 7:6(9), 6:0
(10) Сюко Аояма/Ена Шибахара - Надія Кіченок/Кімберлі Циммерманн - 6:2, 6:2
Цікаво, що у матчі за участі Марти Костюк українсько-румунський дует був в кроці від поразки. Костюк і Русе відіграли матч-бол у суперниць на тай-брейці другого сету, а потім з баранкою виграли вирішальну партію.
В третьому колі парного турніру Марта і Єлєна Габріела зіграють проти переможниць матчу Міріам Колодзєйова/Маркета Вондроушова - Беатріс Хаддад Мая/Шуай Чжан.
Завтра свій матч другого кола парного розряду проведе ще одна українська тенісистка - Ангеліна Калініна.
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