субота, 21 січня 2023 р.

Марта Костюк крокує далі в парному розряді, Надія Кіченок завершує боротьбу на Australian Open - 2023.

У шостий ігровий день на кортах Мельбурна відбулись одразу два поєдинки в жіночому парному розряді за участі українських тенісисток. Марта Костюк в дуеті з Єлєною Габріелою Русе несподівано переграла 9-ту пару змагань Ніколь Меліхар-Мартінес/Еллен Перес. А от Надія Кіченок не змогла подолати стадію другого кола - дует українки із бельгійською спортсменкою Кімберлі Циммерманн програв 10-м номерам посіву Сюко Аояма/Ена Шибахара.

Australian Open - 2023
Жінки, парний розряд
2-й раунд

Марта Костюк/Єлєна Габріела Русе - (9) Ніколь Меліхар-Мартінез/Еллен Перес - 3:6, 7:6(9), 6:0
(10) Сюко Аояма/Ена Шибахара - Надія Кіченок/Кімберлі Циммерманн - 6:2, 6:2

Цікаво, що у матчі за участі Марти Костюк українсько-румунський дует був в кроці від поразки. Костюк і Русе відіграли матч-бол у суперниць на тай-брейці другого сету, а потім з баранкою виграли вирішальну партію.

В третьому колі парного турніру Марта і Єлєна Габріела зіграють проти переможниць матчу Міріам Колодзєйова/Маркета Вондроушова - Беатріс Хаддад Мая/Шуай Чжан.

Завтра свій матч другого кола парного розряду проведе ще одна українська тенісистка - Ангеліна Калініна. 

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о 10:53
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