Ангеліна Калініна поступилась Барборі Крейчиковій в третьому раунді Australian Open - 2023.

Australian Open - 2023
Жінки
3-й раунд
(20) Барбора Крейчикова - Ангеліна Калініна - 6:2, 6:3
Першу партію цієї зустрічі Ангеліна Калініна просто провалила. Насправді, українська тенісистка цілком могла отримати в цьому фрагменті матчу повноцінну баранку, але в останній момент Калініна зуміла зібратися і трохи загострити боротьбу. Крейчикова повела одразу із трьома брейками і вийшла подавати на стартову партію за рахунку 5:0. Більше того, Барбора дісталась до потрійного сет-болу, але надто рано зупинилась.
Ангеліна в цьому геймі відігралась і навіть оформила один зворотній брейк. Але Калініна аж надто далеко відпустила суперницю, аби замислюватися про повноцінний камбек. Українська тенісистка захистила ще й власний гейм, але з другої спроби Крейчикова подала на першу партію.
В другому сеті Барбора не володіла аж такою вражаючою перевагою, як на початку зустрічі, втім саме чеська спортсменка повністю контролювала хід гри. У Калініної не було яскравих провалів, але в середині партії саме Ангеліна програла власну подачу і відпустила суперницю у відрив. В наступному власному геймі українка відіграла подвійний брейк-поінт і втримала подачу, але шансів на зворотній брейк у Калініної просто не було. Більше того, крапку в зустрічі Барбора поставила ще одним брейком.
В четвертому раунді Australian Open - 2023 Барбора Крейчикова зіграє проти американської тенісистки Джессіки Пегули, яка спокійно розібралась з іще однією представницею України Мартою Костюк.
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