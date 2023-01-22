неділя, 22 січня 2023 р.

Їржі Легечка сенсаційно виходить у чвертьфінал Australian Open - 2023.

Чеський тенісист Їржі Легечка, який до початку Australian Open - 2023 не мав в активі жодного виграного матчу в основних сітках Турнірів Великого Шолому, стає чвертьфіналістом мейджора в Мельбурні. На стадії четвертого кола Легечка в чотирьох сетах переграв 6-ту ракетку змагань представника Канади Фелікса Оже Альяссіма. На несподівану, а може навіть сенсаційну переможу Їржі витратив трохи менше 3 годин і 20 хвилин ігрового часу. 

Australian Open - 2023
Чоловіки
4-й раунд

Їржі Легечка - (6) Фелікс Оже Альяссім - 4:6, 6:3, 7:6(2), 7:6(3)

Два ідеальних тай-брейки. По суті, саме це стало ключем для сенсаційної перемоги Легечки над 6-м номером посіву мейджора в Мельбурні. В двох стартових сетах спортсмени обмінялись перемогами із мінімальною перевагою в один брейк. А от в третій і четвертій партії, хай і не без труднощів, обидва тримали свої подачі. Здавалося б, у Фелікса набагато більше досвіду гри під таким тиском. Але обидва тай-брейки Легечка провів майже бездоганно.

Тепер в чвертьфіналі Australian Open - 2023 Їржі Легечка зіграє проти переможця зустрічі між Стефаносом Ціціпасом і Янніком Зіннером.

Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
о 11:32
Мітки: , ,

Немає коментарів:

Дописати коментар

Підписатися на: Дописати коментарі (Atom)