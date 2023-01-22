Їржі Легечка сенсаційно виходить у чвертьфінал Australian Open - 2023.

Australian Open - 2023
Чоловіки
4-й раунд
Їржі Легечка - (6) Фелікс Оже Альяссім - 4:6, 6:3, 7:6(2), 7:6(3)
Два ідеальних тай-брейки. По суті, саме це стало ключем для сенсаційної перемоги Легечки над 6-м номером посіву мейджора в Мельбурні. В двох стартових сетах спортсмени обмінялись перемогами із мінімальною перевагою в один брейк. А от в третій і четвертій партії, хай і не без труднощів, обидва тримали свої подачі. Здавалося б, у Фелікса набагато більше досвіду гри під таким тиском. Але обидва тай-брейки Легечка провів майже бездоганно.
Тепер в чвертьфіналі Australian Open - 2023 Їржі Легечка зіграє проти переможця зустрічі між Стефаносом Ціціпасом і Янніком Зіннером.
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