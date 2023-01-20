пʼятниця, 20 січня 2023 р.

Катерина Байндл останньою з українок залишає одиночні змагання на Australian Open - 2023.

В одиночних змаганнях на Відкритому Чемпіонаті Австралії більше не залишилось представників України. Останньою боротьбу завершила Катерина Байндл, яка у своєму матчі третього кола поступилась представниці Латвії Альоні Остапенко. Якщо в першому сеті Байндл ще намагалась боротися на рівних із 17-ю ракеткою змагань, то в другій партії Катерина отримала від суперниці повноцінну "баранку". На перемогу в матчі Альона Остапенко витратила трохи більше 1 години ігрового часу.

Australian Open - 2023
Жінки
3-й раунд

(17) Альона Остапенко - Катерина Байндл - 6:3, 6:0

Певно, з трьох представниць України, які сьогодні проводили свої матчі третього кола в Мельбурні, саме шанси на успіх Катерини Байндл виглядали найбільш примарними. Так, суперниці всім нашим дівчатам випали не з простих, а інших в третьому колі мейджора вже бути і не може. Але по стилю, по потужності, Альона Остапенко точно не може вважатися зручною для Катерини опоненткою.

Але зустріч із брейку почала саме Байндл, якій вдалось відзначитися на прийомі вже у першому ж геймі матчу. Остапенко не стала відкладати справу і відігралась моментально. Більше того, вже за кількіа хвилин латвійська тенісистка вирвалась вперед із брейком. Катерина не дозволила суперниці розвинути успіх, але й відігратися до самого завершення стартової партії шансів у Байндл просто не було.

А от в другій партії Остапенко вже неможливо було зупинити. Альона ідеально діяла на власних подачах, на який боротьби на корті фактично не було. Крім цього, латвійська тенісистка всіма силами чіплялась на прийомі і з боями робила брейк за брейком. У підсумку Байндл не змогла взяти в цій партії жодного гейму.

В четвертому колі Australian Open - 2023 Альона Остапенко зіграє проти американської тенісистки Коко Гофф.

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о 08:49
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