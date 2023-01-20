Катерина Байндл останньою з українок залишає одиночні змагання на Australian Open - 2023.

Australian Open - 2023
Жінки
3-й раунд
(17) Альона Остапенко - Катерина Байндл - 6:3, 6:0
Певно, з трьох представниць України, які сьогодні проводили свої матчі третього кола в Мельбурні, саме шанси на успіх Катерини Байндл виглядали найбільш примарними. Так, суперниці всім нашим дівчатам випали не з простих, а інших в третьому колі мейджора вже бути і не може. Але по стилю, по потужності, Альона Остапенко точно не може вважатися зручною для Катерини опоненткою.
Але зустріч із брейку почала саме Байндл, якій вдалось відзначитися на прийомі вже у першому ж геймі матчу. Остапенко не стала відкладати справу і відігралась моментально. Більше того, вже за кількіа хвилин латвійська тенісистка вирвалась вперед із брейком. Катерина не дозволила суперниці розвинути успіх, але й відігратися до самого завершення стартової партії шансів у Байндл просто не було.
А от в другій партії Остапенко вже неможливо було зупинити. Альона ідеально діяла на власних подачах, на який боротьби на корті фактично не було. Крім цього, латвійська тенісистка всіма силами чіплялась на прийомі і з боями робила брейк за брейком. У підсумку Байндл не змогла взяти в цій партії жодного гейму.
В четвертому колі Australian Open - 2023 Альона Остапенко зіграє проти американської тенісистки Коко Гофф.
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