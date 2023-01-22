неділя, 22 січня 2023 р.

Альона Остапенко обіграла Коко Гофф і вперше з 2018-го року виходить в чвертьфінал Турнірів Великого Шолому.

Представниця Латвії Альона Остапенко стає чвертьфіналісткою Australian Open - 2023. В матчі четвертого кола Альона в двох партіях розібралась із представницею США Коко Гофф, яка отримала в Мельбурні 7-й номер посіву. На перемогу в протистоянні Остапенко витратила трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

Australian Open - 2023
Жінки
4-й раунд

(17) Альона Остапенко - (7) Коко Гофф - 7:5, 6:3

В першій партії Остапенко зуміла здобути перемогу виключно завдяки своєму характеру. Латвійська тенісистка буквально зціпивши зуби трималась намагаючись не відпустити суперницю у відрив і саме за цю стійкість вона і була винагороджена. Гофф зуміла максимально швидко повести в рахунку з брейком, але одразу ж у американської тенісистки трапився невдалий гейм на власній подачі і Альона відновила рівновагу. 

Коко тиск після цього виключно посилювала. Ну а Остапенко просто трималась. В наступному геймі латвійська тенісистка відіграла 2 брейк-поінта. Ще за кілька хвилин Альона взагалі героїчно виплуталась з рахунку 0:40, відігравши у підсумку 4 брейк-поінта за гейм. А от Гофф не вистачило сил ще хоча б трощки посилити тиск, після чого Остапенко точно б не втрималась. Сталось навпаки - Коко знадобився перепочинок ближче до завершення сету і ось тут Альона вистрибнула зі схованки і скористалась своїм першим сет-болом на прийомі.

В другому сеті, по суті, гра не змінилась. Гофф намагалась тиснути, Остапенко вже не просто відсиджувалась в обороні, а й намагалась згаходити аргументи у відповідь. Але знову розв'язка сталась саме під завершення партії. Альона знов реалізувала брейк-поінт у найбільш відповідальний момент. І одразу після успіху на прийомі Остапенко спокійно подала на перемогу.

В чвертьфіналі Australian Open - 2023 Альона Остапенко зіграє проти Єлєни Рибакіної, яка несподівано переграла лідерку жіночого тенісу Ігу Свьонтек з Польщі. 

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о 10:31
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