Альона Остапенко обіграла Коко Гофф і вперше з 2018-го року виходить в чвертьфінал Турнірів Великого Шолому.

Australian Open - 2023
Жінки
4-й раунд
(17) Альона Остапенко - (7) Коко Гофф - 7:5, 6:3
В першій партії Остапенко зуміла здобути перемогу виключно завдяки своєму характеру. Латвійська тенісистка буквально зціпивши зуби трималась намагаючись не відпустити суперницю у відрив і саме за цю стійкість вона і була винагороджена. Гофф зуміла максимально швидко повести в рахунку з брейком, але одразу ж у американської тенісистки трапився невдалий гейм на власній подачі і Альона відновила рівновагу.
Коко тиск після цього виключно посилювала. Ну а Остапенко просто трималась. В наступному геймі латвійська тенісистка відіграла 2 брейк-поінта. Ще за кілька хвилин Альона взагалі героїчно виплуталась з рахунку 0:40, відігравши у підсумку 4 брейк-поінта за гейм. А от Гофф не вистачило сил ще хоча б трощки посилити тиск, після чого Остапенко точно б не втрималась. Сталось навпаки - Коко знадобився перепочинок ближче до завершення сету і ось тут Альона вистрибнула зі схованки і скористалась своїм першим сет-болом на прийомі.
В другому сеті, по суті, гра не змінилась. Гофф намагалась тиснути, Остапенко вже не просто відсиджувалась в обороні, а й намагалась згаходити аргументи у відповідь. Але знову розв'язка сталась саме під завершення партії. Альона знов реалізувала брейк-поінт у найбільш відповідальний момент. І одразу після успіху на прийомі Остапенко спокійно подала на перемогу.
В чвертьфіналі Australian Open - 2023 Альона Остапенко зіграє проти Єлєни Рибакіної, яка несподівано переграла лідерку жіночого тенісу Ігу Свьонтек з Польщі.
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