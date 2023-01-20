Марта Костюк без шансів поступилась 3-й ракетці Australian Open - 2023.

Australian Open - 2023
Жінки
3-й раунд
(3) Джессіка Пегула - Марта Костюк - 6:0, 6:2
Наскільки справедливою була баранка для Марти Костюк в першому сеті - питання риторичне. Якщо на табло загорілось - 0:6, значить українська тенісистка і дійсно не напрацювала на жоден виграний гейм в цьому сеті. Хоча, давайте бути відвертими, боротьба в партії була і в деяких епізодах Марта була максимально близькою для того, аби захистити власну подачу, або навіть оформити зворотній брейк.
По-перше, Пегула відзначалась на прийомі далеко не з перших брейк-поінтів. 5 таких м'ячів протягом стартового сету Костюк відіграла, але трьома Джессіка таки скористалась. По-друге, був і неймовірний четвертий гейм партії, в якому вже сама Марта мала спочатку потрійний брейковий м'яч, а загалом не скористалась одразу п'ятьма можливостями на брейк. Пегула вистояла. Мабуть, в цьому і є ознака класу представниці топ-5 світового рейтингу.
В другій партії Костюк, нарешті, стала вигравати гейми. Правда, їх було не так багато. Спочатку Марта знову відпустила суперницю у відрив одразу із двома брейками, потім один з них українська тенісистка відіграла, але моментально знову програла власну подачу. Трохи подовжити матч українська тенісистка могла у восьмому геймі партії, коли при подачі суперницею на перемогу Костюк заробила подвійний брейк-поінт. Але й тут Пегула зіграла максимально ефективно і таки поставила крапку у зустрічі саме в цьому геймі.
В четвертому колі Australian Open Джессіка Пегула зіграє проти 20-ї ракетки змагань Барбори Крейчикової, яка трохи раніше переграла ще одну українську тенісистку Ангеліну Калініну.
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