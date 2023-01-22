Джессіка Пегула впевнено виходить в 1/4 фіналу Australian Open - 2023.

Australian Open - 2023
Жінки
4-й раунд
(3) Джессіка Пегула - (20) Барбора Крейчикова - 7:5, 6:2
Після досить рівного початку зустрічі вже з середини стартової партії Джессіка повністю прибрала ініціативу до власних рук. Барборі було надзвичайно важко втримати п'ятий гейм зустрічі на власній подачі - його Крейчикова захистила лише після того, як відігралась з потрійного брейк-поінту і загалом ліквідувала цілих 5 брейкових м'ячів у суперниці.
Але наступний гейм на власній подачі Крейчикова вже програла без шансів - під нуль. А за кілька хвилин у Пегули були чудові шанси поставити крапку в партії на прийомі, але цього разу Барбора відігралась з подвійного сет-болу у суперниці. Помітили, що жодних слів про боротьбу на подачі Джессіки поки не було написано? А справа в тому, що її не було абсолютно.
І ось вже в той момент, коли американська тенісистка вийшла подавати на стартовий сет, Барбора несподівано відігралась. Джессіку цей момент з колії, правда, не вибив. Вже в наступному геймі Пегула знову зачепилась на прийомі, подолала шалений спротив чеської тенісистки, яка знову відіграла одразу 4 брейк-поінти, і з п'ятої спроби таки оформила черговий брейк. Після нього Пегула подала на сет вже без будь-яких шансів для Барбори.
Могло здатися, що Крейчикова трохи зрозуміла, що саме можна протиставити грі Пегули. Але бойове завершення стартового сету стало скоріше виключенням з правил. В другій партії Джессіка діяла ще більш методично, а от Барборі вже не вдавалось вгризатися у власні подачі. У підсумку Пегула оформила одразу 3 брейки за сет і спокійно довела матч до перемоги.
В чвертьфіналі Australian Open - 2023 зіграє з переможницею матчу між Вікторією Азаренко та Лін Чжу.
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