Кароліна Плішкова спокійно виходить в четверте коло Australian Open - 2023.

Australian Open - 2023
Жінки
3-й раунд
(30) Кароліна Плішкова - Варвара Грачова - 6:4, 6:2
Протягом цього матчу Кароліна максимально ефективно використала свою найбільш грізну зброю - подачу. Грачова жодного разу так і не зуміла нав'язати чеській тенісистці боротьбу у її геймах, тож навіть до брейк-поінтів Варвара так і не дісталась. Єдиним варіантом для росіянки було тримати і власні подачі, а от з цим виникали труднощі.
В стартовому сеті Плішковій цілком вистачило єдиного брейку - його Кароліна оформила в досить напруженій боротьбі фактично на самому початку зустрічі. І після цього представниця Чехії просто впевнено тримала власні гейми і спокійно довела сет до перемоги.
В другому сеті Кароліна знову повела в рахунку зі швидким брейком. Тільки цього разу Плішкова вирішили перестрахуватися і ближче до завершення зустрічі ще раз відзначилась на прийомі. Пысля другого брейку Кароліна максимально спокійно подала на перемогу в матчі.
Тепер за вихід в чвертьфінал Australian Open - 2023 Кароліна Плішкова посперечається із китайською спортсменкою Шуай Чжан.
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