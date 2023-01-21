субота, 21 січня 2023 р.

Кароліна Плішкова спокійно виходить в четверте коло Australian Open - 2023.

Дворазова фіналістка Турнірів Великого Шолому і колишня лідерка жіночого світового рейтингу чеська тенісистка Кароліна Плішкова продовжує успішні виступи на Australian Open - 2023. В матчі третього кола Кароліна спокійно здолала представницю країни-терориста Варвару Грачову, яка займає 97-й рядок у світовій класифікації. На перемогу в протистоянні Плішкова витратила трохи менше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

Australian Open - 2023
Жінки
3-й раунд

(30) Кароліна Плішкова - Варвара Грачова - 6:4, 6:2

Протягом цього матчу Кароліна максимально ефективно використала свою найбільш грізну зброю - подачу. Грачова жодного разу так і не зуміла нав'язати чеській тенісистці боротьбу у її геймах, тож навіть до брейк-поінтів Варвара так і не дісталась. Єдиним варіантом для росіянки було тримати і власні подачі, а от з цим виникали труднощі.

В стартовому сеті Плішковій цілком вистачило єдиного брейку - його Кароліна оформила в досить напруженій боротьбі фактично на самому початку зустрічі. І після цього представниця Чехії просто впевнено тримала власні гейми і спокійно довела сет до перемоги.

В другому сеті Кароліна знову повела в рахунку зі швидким брейком. Тільки цього разу Плішкова вирішили перестрахуватися і ближче до завершення зустрічі ще раз відзначилась на прийомі. Пысля другого брейку Кароліна максимально спокійно подала на перемогу в матчі. 

Тепер за вихід в чвертьфінал Australian Open - 2023 Кароліна Плішкова посперечається із китайською спортсменкою Шуай Чжан.

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о 10:39
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