Іга Свьонтек завершує боротьбу на Australian Open - 2023 вже на стадії четвертого кола.

Australian Open - 2023
Жінки
4-й раунд
(22) Єлєна Рибакіна - (1) Іга Свьонтек - 6:4, 6:4
Єлєна Рибакіна не просто показала дуже пристойний рівень тенісу. Бо самого цього факту явно недостатньо для того, аби обіграти першу ракетку світу, в діях якої багато хто просто не бачить слабких місць. Представниця Казахстану ще й провела прекрасну підготовчу роботу. Здавалось, що вона часом грає саме так і тільки так, як цього вимагає конкретна ситуація в матчі проти конкретної суперниці.
Саме Рибакіна почала поєдинок із брейку. Але було зрозуміло, що просто так суперницю у відрив Свьонтек не відпустить. Вже в наступному геймі Іга цілком могла розраховувати на те, аби вирівняти ситуацію, втім Єлєна відігралась з подвійного брейк-поінту. Але за кілька хвилин польська спортсменка ще посилила тиск і Рибакіна взагалі віддала свою подачу під нуль. Здавалось, що просто зараз Свьонтек розкрутить свою гру і почне методично змітати суперницю з корту, але саме тут Єлєна показала правильність своєї підготовчої роботи. Представниця Казахстану вчасно зупинила Ігу, втягнула її в зручну для себе гру і у підсумку саме Рибакіна вичавила з партії максимум. У Єлєни був єдиний шанс на прийомі в другій половині сету, і вона ним скористалась.
В другому сеті Рибакіній також довелось переламувати хід партії. Цього разу, маючи в пасиві програну партію, Свьонтек почала тиснути з перших же розіграшів. Іга швидко повела з брейком, захистила пару своїх подач і, здавалося б, готова доводити справу до вирішального відрізку матчу. Але трапився провал - в середині партії Свьонтек програла власну подачу під нуль, а потім Єлєна знову втягнула Ігу у в'язку боротьбу і вистояла в ній - ще один брейк від Рибакіної і несподівана підсумкова перемога.
Іга Свьонтек після зустрічі, звісно похвалила суперницю, але заявила й про те, що зараз для неї настав момент зупинитися і подивитися збоку на свою гру і свою підготовку. Бо після надзвичайного минулого року зараз польська тенісистка відчуває серйозний тиск і з ним треба вміти справлятися.
Ну а Єлєна Рибакіна в чвертьфіналі Australian Open - 2023 зіграє проти представниці Латвії Альони Остапенко, яка сьогодні переграла американку Коко Гофф.
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