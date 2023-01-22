Анастасія Соболєва стає тріумфаторкою 15-тисячника ITF в турецькій Анталії.

ITF, W15k
Анталія, Туреччина
Фінал
(6) Анастасія Соболєва - Александра Шубладзе - 6:2, 6:1
Варто зазначити, що тільки в одному матчі протягом турніру в Анталії Анастасія Соболєва відчула проблеми. Це сталось у чвертьфінальному поєдинку проти місцевої спортсменки Айсегюль Мерт, коли українська тенісистка програла стартову партію. Всі інші зустрічі Соболєва завершувала в двох партіях і протягом турніру відвісила своїм суперницям аж 4 баранки.
Для Анастасії Соболєвої титул в Анталії стає вже четвертим одиночним трофеєм ITF в професійній кар'єрі.
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