Валерія Страхова не зуміла пробитися у чвертьфінал 25-тисячника в Буенос-Айресі.

Українська тенісистка Валерія Страхова, яка на змаганнях ITF в Буенос-Айресі отримала 7-й номер посіву, не зуміла стати чвертьфіналісткою змагань. На стадії третього кола 25-тисячника Валерія в двох партіях програла місцевій тенісистці Мартіні Капурро-Таборді, яка займає 436-ту сходинку світового рейтингу. Зустріч тривала трохи менше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.
ITF, W25k
Буенос-Айрес, Аргентина
3-й раунд
(11) Мартіна Капурро-Таборда - (7) Валерія Страхова - 6:4, 6:3
Нагадаємо, що ще одна представниця України на змаганнях в Буенос-Айресі Маріанна Закарлюк програла ще раніше - на стадії другого кола вона поступилась лідерці посіву представниці Бразилії Кароліні Алвеш.
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