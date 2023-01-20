пʼятниця, 20 січня 2023 р.

Іга Свьонтек віддала всього 1 гейм своїй суперниці по третьому колу Australian Open - 2023.

Лідерка жіночого світового рейтингу польска спортсменка Іга Свьонтек більш ніж впевнено подолала стадію третього кола Відкритого Чемпіонату Австралії. Іга буквально розгромила представницю Іспанії Крістіну Буксу, яка займає 100-ту сходинку світової класифікації. За весь матч, який тривав 55 хвилин ігрового часу, Свьонтек віддала суперниці всього 1 гейм.

Australian Open - 2023
Жінки
3-й раунд

(1) Іга Свьонтек - Крістіна Букса - 6:0, 6:1

По суті, цю зустріч Свьонтек могла закінчувати і з двома баранками. Польська тенісистка виграла 11 стартових геймів матчу, чого їй вистачило і для розгромної перемоги в першому сеті, і для того, аби повести 5:0 в другій партії. Тільки в цей момент Букса змогла розмочити рахунок, але, здається, тільки тому, що сама Іга була не проти віддати суперниці гейм престижу.

В четвертому раунді Australian Open - 2023 Іга Свьонтек зіграє проти представниці Казахстану Єлєни Рибакіної.

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о 09:24
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