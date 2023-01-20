Стефанос Ціціпас впевнено здолав Таллона Грікспора і без жодного програного сету вийшов у другий тиждень Australian Open - 2023.

Australian Open - 2023
Чоловіки
3-й раунд
(3) Стефанос Ціціпас - Таллон Грікспор - 6:2, 7:6(5), 6:3
Насправді бойовим та складним для Ціціпаса виявився лише другий сет даного протистояння, у якому в Грікспора були реальні шанси здобути перемогу. До цього, в тій самій стартовій партії, Стефанос впевнено розбирався із суперником і взяв перший відрізок матчу із солідним запасом у два брейки.
Міг Ціціпас повести з геймом на прийомі в активі і в середині другого сету, але Таллон тоді встояв, відігравши одразу два брейк-поінти. А ось наприкінці партії вже представник Нідерландів дістався до брейкового м`яча, який в цій ситуації став для нього ще й сет-болом на прийомі. Тепер стійкість продемонстрував Стефанос, який таки перевів сет на тай-брейк і вже на ньому, до речі, у досить непростій боротьбі, оформив перемогу в партії.
Третій сет Ціціпас провів так само зібрано, як і стартовий відрізок зустрічі. На самому початку партії Стефанос серйозно натиснув на суперника, оформив доволі швидкий брейк і надалі максимально чітко та впевнено тримав власні подачі. Хіба що в той момент, коли грецький тенісист вийшов подавати на пермогу, виникли певні труднощі. Стефанос не реалізував два матч-боли і ледь не загубив перевагу у геймі, який починався з рахунку 40:0 на його користь. Але з третьої спроби Ціціпас таки поставив переможну крапку в протистоянні.
Тепер в четвертому колі Australian Open - 2023 Стефанос Ціціпас зіграє проти італійського спортсмена Янніка Зіннера, який влаштував справжній камбек у протистоянні з Мартоном Фучовичем з Угорщини та відігрався з рахунку 0:2 по сетах.
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