Стефанос Ціціпас в напруженому матчі здолав Янніка Зіннера і пробився у чвертьфінал Australian Open - 2023.

Australian Open - 2023
Чоловіки
4-й раунд
(3) Стефанос Ціціпас - (15) Яннік Зіннер - 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3
Рівно рік тому ці два тенісисти зустрічались на кортах Мельбурна, але на стадії чвертьфіналу. Тоді Ціціпас здобув більш ніж впевнену перемогу в трьох партіях. Та й взагалі Стефанос мав вагому перевагу в історії особистих протистоянь із Зіннером. Звісно, грецького тенісиста питали про те, чого він очікує від другої зустрічі з Янніком на Australian Open. І Ціціпас відповідав, що Зіннер серйозно прогресує, тому боротьба має бути більш запеклою.
На початку матчу здалось, що ці слова Стефаноса були просто компліментом на адресу італійського тенісиста. Ціціпас швидко взявся за справу, оформив максимально швидкий брейк і втримав власну подачу, для чого довелось відіграватися з потрійного брейк-поінту. Після цього грецький спортсмен заспокоївся, став більш ніж впевнено тримати власні подачі і рухатися до чіткої перемоги в партії.
Без валідолу завершити сет Стефаносу, правда, не вдалось. Ближче до завершення партії Яннік спромігся на зворотній брейк, але Ціціпас моментально підняв темп і ще раз відзначився на прийомі. Подача на партію пройшла для грецького спортсмена більш ніж спокійно. Більше того, той самий сценарій ми побачили у другому сеті - перевага Ціціпаса із брейком, шалені спроби Зіннера відігратися, зворотній брейк у підсумку, але... Одразу після нього ще один успіх Стефаноса на прийомі і перемога 3-го номера посіву в партії.
Зіннеру терміново слід було щось змінювати і в третій партії італієць, нарешті, став грати куди більш стібільно. Стефанос не те щоб підсів, але вже не так впевнено стримував тиск суперника. І можливо не можна говорити про очевидний перелом у зустрічі, але Яннік зумів повернутися в матч і відігратися з 0:2 по сетах. До речі, для Ціціпаса ці дві програні партії стали першими на цьогорічному Australian Open. Попереднім суперникам Стефанос сети ще не віддавав.
Перед початком п'ятого сету, звісно, в пам'яті почали спливати спогади про той самий фінал Ролан Гарроса, який Ціціпас програв Джоковичу саме з рахунку 2:0 по сетах. Згадався і камбек Зіннера в матчі проти Мартона Фучовича, який стався два дні тому. Але ситуація на корті швидко відкинула всі ці спогади. Яннік лишив надто багато сил на те, щоб зрівняти рахунок по партіях, а тому у вирішальному сеті почав відчувати серйозні проблеми на подачі. Ціціпас, навпаки, віднайшов ігровий ритм і методично тиснув на прийомі.
Яннік один з геймів врятував із потрійного брейк-поінту. Був італійський спортсмен близький до повторення подвигу в наступному геймі на власній подачі. Два м'ячі він знову відіграв, але з третьої спроби Ціціпас таки оформив брейк. Він і став вирішальним в усьому матчі.
В чвертьфіналі Australian Open - 2023 Стефанос Ціціпас зіграє проти однієї із сенсацій турніру - чеського тенісиста Їржі Легечки.
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