Марія Саккарі не зуміла подолати стадію третього кола на Australian Open - 2023.

Australian Open - 2023
Жінки
3-й раунд
Лін Чжу - (6) Марія Саккарі - 7:6(3), 1:6, 6:4
Марія Саккарі відверто не найкращим чином увійшла у матч. Грецька тенісистка почала зустріч із програного на власній подачі гейму, і хоч вже за кілька хвилин Саккарі відігралась, налагодини гру у неї все одно не вийшло. Чжу ще раз відзначилась на прийомі і цього разу китайська тенісистка зробила все, щоб втримати цю перевагу.
Трималась Лін до самої подачі на сет. Коли відступати вже не було куди Марія несподівано легко оформила зворотній брейк, хоча до цього у кількох поспіль геймах зачепитися за подачу суперниці у Саккарі не виходило катастрофічно. Але тай-брейк, на якому і вирішувалась доля стартової партії, трохи більш стабільно провела саме китайська тенісистка, яка і забрала сет у свою скарбничку.
А от у другій партії здалось, що Саккарі спромоглась на справжній перелом у грі. Марія максимально ефективно відіграла на прийомі і не дала Чжу жодного разу захистити власний гейм. Так, грецька спортсменка також одного разу не втримала свою подачу, але це ніщо в порівнянні із чотирма брейками, які їй вдалось оформити за цей сет.
Та Лін не "попливла" і не "розклеїлась". На самому початку вирішального сета представниця Китаю зуміла взяти гейм на прийомі і почала несподівано стабільно діяти на власній подачі. "Несподівано" - це мається на увазі після провального в цьому аспекті другого сету. В середині партії Саккарі спромоглась брейк відіграти, але до завершення матчу Чжу ще раз відзначилась на прийомі і здобула багато в чому сенсаційну перемогу.
В четвертому раунді Australian Open - 2023 Лін Чжу гратиме проти Вікторії Азаренко.
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