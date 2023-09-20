Ангеліна Калініна поступилась Софії Кенін в другому колі змагань в Гвадалахарі



Ангеліна Калініна не зуміла подолати стадію другого кола змагань категорії WTA-1000 в мексиканській Гвадалахарі. В боротьбі за вихід до 1/8 фіналу турніру Ангеліна в двох партіях поступилась американській спортсменці Софії Кенін, яка наразі обіймає 53-ю сходинку світового жіночого рейтингу. Ангеліна Калініна не зуміла подолати стадію другого кола змагань категорії WTA-1000 в мексиканській Гвадалахарі. В боротьбі за вихід до 1/8 фіналу турніру Ангеліна в двох партіях поступилась американській спортсменці Софії Кенін, яка наразі обіймає 53-ю сходинку світового жіночого рейтингу.





WTA-1000

Гвадалахара, Мексика

2-й раунд





Софія Кенін - (12) Ангеліна Калініна - 6;2, 7:6(5)





Софія Кенін більш ніж вдало провела попередній тиждень у Сан-Дієго, а тому можна було сподіватися, що фізична свіжість стане одним з ключових козирів Калініної в цьому протистоянні. Втім, свіжішою за суперницґ Ангеліна протягом зустрічі точно не виглядала. Скоріше, часом, із точністю до навпаки.





Кенін почала зустріч із брейку під нуль. В середині партії перевага Софії досягнула вже двох брейків, коли американська тенісистка, цього разу в боротьбі, ще раз взяла подачу Ангеліни. Українка кинулась відігруватися і навіть ліквідувала один брейк, але лише для того, аби ще раз програти власну подачу і дати Софії впевнено подати на стартову партію.





Другий сет цілком міг, і можна навіть сказати мав, лишатися за українською спортсменкою. Ангеліна повела із брейком і наприкінці партії мала розсип сет-болів, до яких діставалась у трьох геймах поспіль. Спочатку один з них Калініна упустила на прийомі. Потім - не реалізувала одразу 2 таких м'ячі на власній подачі - у підсумку Кенін оформила зворотній брейк. Ситуацію ще можна було виправити, але в наступному геймі на подачі Софії Ангеліна знову упустила сет-поінт. І в підсумку програла і партію, і всю зустріч на тай-брейці.





В третьому колі змагань в Гвадалахарі Софія Кенін зіграє проти кривдниці ще однієї української тенісистки Марти Костюк - Альони Остапенко.





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