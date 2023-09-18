Ангеліна Калініна із розгромної перемоги почала виступи на турнірі в Гвадалахарі



Українська тенісистка Ангеліна Калініна без проблем подолала стартовий раунд змагань категорії WTA -1000 у мексиканській Гвадалахарі. В першому колі Ангеліна з баранкою здолала американську кваліфаєрку Грейс Мін, яка займає досить скромну 345-ту сходинку світового рейтингу. Українська тенісистка Ангеліна Калініна без проблем подолала стартовий раунд змагань категорії WTA -1000 у мексиканській Гвадалахарі. В першому колі Ангеліна з баранкою здолала американську кваліфаєрку Грейс Мін, яка займає досить скромну 345-ту сходинку світового рейтингу.





WTA-1000

Гвадалахара, Мексика

1-й раунд





(12) Ангеліна Калініна - (Q) Грейс Мін - 6:2, 6:0





Ангеліна Калініна розпочала матч із брейку, а другий вигнаний на прийомі гейм у виконанні української тенісистки просто зламав суперницю. З рахунку 2;4 в стартовому сеті Грейс більше не взяла у цій зустрічі жодного гейму.





На перемогу в протистоянні Ангеліна Калініна витратила всього трохи більше години ігрового часу.





В другому колі змагань в Гвадалахарі Ангеліна Калініна зіграє проти переможниці матчу між Софією Кенін із США і канадською тенісисткою Керол Чжао.





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