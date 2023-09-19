Людмила Кіченок і Аранча Рус успішно стартували на змаганнях в Гвадалахарі у парному розряді



Людмила Кіченок та Аранча Рус із непростої перемоги розпочали виступи в парному розряді змагань категорії WTA-1000 в Гвадалахарі. На старті турніру українсько-нідерландський дует переграв пару Вероніка Мірошніченко/Рената Сарасуа. Людмила і Аранча програли стартовий сет, але переломили хід поєдинку, впевнено залишили за собою другу партію, а згодом і виграли чемпіонський тай-брейк. Людмила Кіченок та Аранча Рус із непростої перемоги розпочали виступи в парному розряді змагань категорії WTA-1000 в Гвадалахарі. На старті турніру українсько-нідерландський дует переграв пару Вероніка Мірошніченко/Рената Сарасуа. Людмила і Аранча програли стартовий сет, але переломили хід поєдинку, впевнено залишили за собою другу партію, а згодом і виграли чемпіонський тай-брейк.





WTA-1000

Гвадалахара, Мексика

Парний розряд

1-й раунд





Людмила Кіченок/Аранча Рус - Вероніка Мірошніченко/Рената Сарасуа - 3:6, 6:1, 10:4





В 1/8 фіналу парного турніру в Гвадалахарі Людмила Кіченок і Аранча Рус тепер зіграють проти 3-ї пари змагань Габріела Дабровскі/Ерін Раутліфф.





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