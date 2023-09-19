Марта Костюк успішно стартувала на змаганнях в Гвадалахарі



Марта Костюк стає третьою українською тенісисткою, яка успішно подолала стартовий раунд змагань категорії WTA-1000 в мексиканській Гвадалахарі. В матчі першого кола Марта розібралась із представницею Канади Стейсі Фанг, яка займає досить скромну 226-ту сходинку світового рейтингу. На перемогу в матчі Костюк витратила три партії і майже дві години ігрового часу. Марта Костюк стає третьою українською тенісисткою, яка успішно подолала стартовий раунд змагань категорії WTA-1000 в мексиканській Гвадалахарі. В матчі першого кола Марта розібралась із представницею Канади Стейсі Фанг, яка займає досить скромну 226-ту сходинку світового рейтингу. На перемогу в матчі Костюк витратила три партії і майже дві години ігрового часу.





WTA-1000

Гвадалахара, Мексика

1-й раунд





Марта Костюк - Стейсі Фанг - 6:3, 2:6, 6:0





Відносно рівним за боротьбою в цьому матчі видався стартовий сет. Після обміну брейками в самому його дебюті спортсменки досить впевнено тримали власні подачі, аж допоки у восьмому геймі Костюк не зачепилась на прийомі. Марта залишила за собою затяжний гейм, а за кілька хвилин успішно подала на стартову партію.





А далі у зустрічі розпочались "гойдалки". Спочатку українська тенісистка провалила другу половину другої партії. Фанг двічі поспіль відзначилась на прийомі і спокійно перевела зустріч у вирішальний відрізок. Костюк же в цей час більше нервувала та дратівливо спілкувалась з боксом, глядачами, сама собою, ніж намагалась врятувати ситуацію в сеті.





Але у вирішальному відрізку матчу цей сплеск емоцій спрацював вже на користь Марти. Українська спортсменка просто знищила суперницю і не віддала їй за сет жодного гейму.





В другому колі змагань в Гвадалахарі Марта Костюк тепер зіграє із 6-ю ракеткою турніру Альоною Остапенко з Латвії.





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