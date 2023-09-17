Барбора Крейчикова виграє змагання в Сан-Дієго



Чеська тенісистка Барбора Крейчикова стає тріумфаторкою змагань категорії WTA-500 в Сан-Дієго, на яких вона була посіяна під 4-м номером. В титульному матчі турніру Барбора в напруженій боротьбі здолала американську спортсменку Софію Кенін, яка займає 93-ю позицію у поточному світовому жіночому рейтингу. Чеська тенісистка Барбора Крейчикова стає тріумфаторкою змагань категорії WTA-500 в Сан-Дієго, на яких вона була посіяна під 4-м номером. В титульному матчі турніру Барбора в напруженій боротьбі здолала американську спортсменку Софію Кенін, яка займає 93-ю позицію у поточному світовому жіночому рейтингу.





WTA-500

Сан-Дієго, США

Фінал





(4) Барбора Крейчикова - Софія Кенін - 6:4, 2:6, 6:4





Після досить рівного початку зустрічі здалось, що в середині першої партії ініціативу захоплює американська спортсменка. Принаймні, саме Кенін двічі виходила вперед із брейком, правда, мала проблеми із захистом власної подачі. Отже, двічі Крейчикова спромоглась відновити рівновагу в рахунку, але коли чеська тенісистка зуміла спокійно взяти власну подачу, Кенін так само не знайшла аргументів на своїй - Барбора змогла оформити третій за сет брейк і залишити стартовий відрізок матчу за собою.





Другий сет Кенін почала з іще одного брейку і, що найважливіше, підтвердження цієї переваги власною виграною подачею. В принципі, втриматися в ролі лідера в цьому сеті для Софії було досить непростим завданням. Крейчикова стабільно чіплялась на прийомі і в одному з геймів, наприклад, заробила одразу 4 брейк-поінти. Але Кенін трималась. Більше того, американка скористалась моментом і навіть подвоїла свою перевагу ще одним брейком. Після нього Кенін вже відносно спокійно подала на сет.





У вирішальній партій продовжилась абсолютно рівна боротьба. До самої розв'язки зустрічі обидві спортсменки впевнено тримали власні подачі. І ось найцікавіше почалось в 9-му геймі. Спочатку серйозні проблеми на подачі відчула Крейчикова, яка відіграла одразу 4 брейк-поінти, які для Кенін ще й були прихованими матч-болами. Подачу Барбора захистила і у відповідь сама нав'язала боротьбу в геймі суперниці. І може тому, що в цьому випадку брейк-поінти стали повноцінними матч-болами, а точніше навіть чемпіоншіп-поінтами, Кенін і не витримала тиску. З другої спроби Барбора Крейчикова оформила брейк, а разом із ним і перемогу в усьому матчі.





Для Барбори Крейчикової титул в Сан-Дієго стає сьомим в кар'єрі на рівні WTA і другим після перемоги в Дубаї протягом поточного сезону.





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