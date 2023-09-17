Ешлін Крюгер виграє дебютний трофей WTA на змаганнях в японській Осаці



Американська тенісистка Ешлін Крюгер стає переможницею змагань категорії WTA-250 у японській Осаці. В титульному матчі турніру Ешлін в двох партіях впевнено переграла лідерку посіву представницю Китаю Лінь Чжу, яка займає 35-ту сходинку світового жіночого рейтингу. Американська тенісистка Ешлін Крюгер стає переможницею змагань категорії WTA-250 у японській Осаці. В титульному матчі турніру Ешлін в двох партіях впевнено переграла лідерку посіву представницю Китаю Лінь Чжу, яка займає 35-ту сходинку світового жіночого рейтингу.





WTA-250

Осака, Японія

Фінал





Ешлін Крюгер - (1) Лінь Чжу - 6:3, 7:6(6)





Очікування того, що Ешлін Крюгер хоча б на початку дебютного в кар'єрі фіналу змагань на рівні WTA буде трохи нервуватися, виявились марними. Американська тенісистка протягом усього матчу показувала неймовірну стабільність, особливо у грі на власній подачі. А от саме в дебюті зустрічі Крюгер здобула ту перевагу, яка дозволила їй взяти стартовий сет - поки Чжу входила в гру, Ешлін відзначилась на прийомі. Цей брейк, до речі, так і лишився єдиним не тільки в сеті, але й в усьому матчі.





В другій партії максимально впевненою на власній подачі була і китайська тенісистка. Цілком логічно, що партія докотилась до тай-брейку, на якому трохи спокійнішою могла бути Крюгер - мати в запасі виграний сет, погодьтесь, важливо. Боротьба на таї вийшла нервовою, втім Ешлін вдалось здобути перемогу із мінімальним відривом.





Цікаво, що протягом всього турніру в Осаці американська тенісистка не віддала суперницям жодної партії. Як ми вже говорили, для Ешлін Крюгер цей трофей став першим в кар'єрі на рівні WTA і здобула його американська тенісистка у першому ж фіналі.





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