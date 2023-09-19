Олексій Крутих здобув вольову перемогу над Еліасом Імером на старті Челленджера в Сен-Тропе



Український тенісист Олексій Крутих, який пробився в основну сітку змагань категорії ATP Challenger у французькому Сен-Тропе через сито кваліфікації, здобув вольову перемогу в першому колі турніру. На тай-брейці вирішального сету Олексій подолав спротив представника Швеції Еліаса Імера, який займає 175-ту сходинку поточного світового рейтингу. Український тенісист Олексій Крутих, який пробився в основну сітку змагань категорії ATP Challenger у французькому Сен-Тропе через сито кваліфікації, здобув вольову перемогу в першому колі турніру. На тай-брейці вирішального сету Олексій подолав спротив представника Швеції Еліаса Імера, який займає 175-ту сходинку поточного світового рейтингу.





ATP Challenger

Сен-Тропе, Франція

1-й раунд





(Q) Олексій Крутих - Еліас Імер - 2:6, 6:3, 7:6(1)





Зустріч Олексій почав далеко не найкращим чином, а саме з двох програних геймів на власній подачі. Зрозуміло, що відіграти таке відставання - завдання із зірочкою і в стартовому сеті зустрічі Крутих із ним не впорався. Та й Імер особливих шансів українцю на прийомі не давав - тільки при подачі Еліаса на першу партію Олексій зумів дістатися до двох брейк-поінтів, але вони так і залишились нереалізованими.





В другому сеті Крутих, в першу чергу, вирішив проблеми із власною подачею та вирівняв гру. Але найцікавіше в цьому відрізку матчу сталось в середині партії. Спочатку Олексій зумів лишити за собою затяжний гейм на власній подачі. В ньому Імер хоч і заробив всього 1 брейк-поінт, втім рахунок "рівно" фіксувався цілих 6 разів. А вже в наступному геймі український тенісист оформив перший в матчі брейк. До переваги в рахунку Крутих поставився відповідально і майже ідеально відпрацював наступні гейми на власній подачі, які йому залишалось взяти для перемоги в сеті.





Вирішальна партія знову почалась з брейку у виконанні Імера. Здавалося, що шведський тенісист намагатиметься сповна відпрацювати свій статус фаворита зустрічі, але Олексій зумів зламати плани суперника. В середині сету Крутих двічі поспіль відзначився на прийомі і вже сам опинився в якості лідера.





Але без "валідолу" завершення зустрічі не обійшлось. Крутих вийшов подавати на перемогу і навіть дістався матч-болу, але гейм цей програв. За пару хвилин Олексій знову відновив перевагу, але й друга подача на "вікторію" була невдалою - тепер українець не реалізував аж 2 матч-поінта. На щастя, на тай-брейці Крутих просто розібрав суперника і віддав Еліасу всього 1 розіграш.





В другому колі Челленджера в Сен-Тропе Олексій Крутих зіграє проти другого номера посіву австрійця Себастьяна Офнера.





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