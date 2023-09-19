Ілля Марченко без шансів поступився на старті Челленджера в Коламбусі
Український тенісист Ілля Марченко не зумів подолати стартовий раунд змагань категорії ATP Challenger в американському Коламбусі. В першому колі турніру Ілля програв 5-му номеру посіву представнику США Тенісу Сандгрену. За всю зустріч Марченко зумів взяти у суперника всього 3 гейми.
ATP Challenger
Коламбус, США
1-й раунд
(5) Теніс Сандгрен - (Alt) Ілля Марченко - 6:2, 6:1
В другому колі змагань в Коламбусі Теніс Сандгрен зіграє із переможцем матчі між британцем Раяном Пеністоном і представником Австралії Бернардом Томічем.
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