Ілля Марченко без шансів поступився на старті Челленджера в Коламбусі



Український тенісист Ілля Марченко не зумів подолати стартовий раунд змагань категорії ATP Challenger в американському Коламбусі. В першому колі турніру Ілля програв 5-му номеру посіву представнику США Тенісу Сандгрену. За всю зустріч Марченко зумів взяти у суперника всього 3 гейми. Український тенісист Ілля Марченко не зумів подолати стартовий раунд змагань категорії ATP Challenger в американському Коламбусі. В першому колі турніру Ілля програв 5-му номеру посіву представнику США Тенісу Сандгрену. За всю зустріч Марченко зумів взяти у суперника всього 3 гейми.





ATP Challenger

Коламбус, США

1-й раунд





(5) Теніс Сандгрен - (Alt) Ілля Марченко - 6:2, 6:1





В другому колі змагань в Коламбусі Теніс Сандгрен зіграє із переможцем матчі між британцем Раяном Пеністоном і представником Австралії Бернардом Томічем.



