Катерина Байндл поступається на старті змагань в Гуанчжоу
WTA-250
Гуанчжоу, Китай
1-й раунд
(5) Ребека Масарова - Катерина Байндл - 7:5, 6:2
В стартовому сеті зустрічі Байндл ще змогла нав'язати суперниці дуже серйозну боротьбу. Так, саме українська тенісистка першою програла власну подачу, але моментально відігралась і тривалий час втримувала рівновагу в рахунку. Важкий гейм Катерина втримала наприкінці партії, коли захистила власну подачу одразу з трьох сет-болів у суперниці. Втім подачу на тай-брейк Байндл втримати не зуміла, тож Масарова виграла стартову партію.
А от в другому сеті перевага іспанської тенісистки була вже куди більш відчутною. Ребека знову швидко повела в рахунку з брейком, і хоч Катерині, як і в дебюті матчу, вдалось моментально відігратися, Масарова одразу ж відновила свою перевагу з брейком, а під завершення матчу ще раз відзначилась на прийомі.
В другому колі турніру в Гуанчжоу іспанську тенісистку чекає зустріч із переможницею матчу між представницею Канади Ребеккою Маріно і швейцарською тенісисткою Вікторією Голубіч.
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