Катерина Байндл поступається на старті змагань в Гуанчжоу

Українська тенісистка Катерина Байндл не зуміла подолати стартовий раунд змагань категорії WTA-250 в китайскому Гуанчжоу. В матчі першого кола Катерина в двох партіях програла 5-й ракетці змагань представниці Іспанії Ребеці Масаровій, яка займає 64-ту сходинку світового жіночого рейтингу. Зустріч між тенісистками тривала 1 годину і 40 хвилин ігрового часу.





WTA-250

Гуанчжоу, Китай

1-й раунд





(5) Ребека Масарова - Катерина Байндл - 7:5, 6:2





В стартовому сеті зустрічі Байндл ще змогла нав'язати суперниці дуже серйозну боротьбу. Так, саме українська тенісистка першою програла власну подачу, але моментально відігралась і тривалий час втримувала рівновагу в рахунку. Важкий гейм Катерина втримала наприкінці партії, коли захистила власну подачу одразу з трьох сет-болів у суперниці. Втім подачу на тай-брейк Байндл втримати не зуміла, тож Масарова виграла стартову партію.





А от в другому сеті перевага іспанської тенісистки була вже куди більш відчутною. Ребека знову швидко повела в рахунку з брейком, і хоч Катерині, як і в дебюті матчу, вдалось моментально відігратися, Масарова одразу ж відновила свою перевагу з брейком, а під завершення матчу ще раз відзначилась на прийомі.





В другому колі турніру в Гуанчжоу іспанську тенісистку чекає зустріч із переможницею матчу між представницею Канади Ребеккою Маріно і швейцарською тенісисткою Вікторією Голубіч.





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