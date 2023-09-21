Ганна Позніхіренко успішно стартувала в основі 60-тимячника в Берклі

Українська тенісистка Ганна Позніхіренко, яка пробилась в основну сітку змагань категорії ITF W60 в американському Берклі через сито кваліфікації, успішно подолала перше коло турніру. В ньому Ганна в двох партіях впоралась з іще однією кваліфаєркою - французькою спортсменкою Марін Парто.