Ганна Позніхіренко успішно стартувала в основі 60-тимячника в Берклі
Українська тенісистка Ганна Позніхіренко, яка пробилась в основну сітку змагань категорії ITF W60 в американському Берклі через сито кваліфікації, успішно подолала перше коло турніру. В ньому Ганна в двох партіях впоралась з іще однією кваліфаєркою - французькою спортсменкою Марін Парто.
ITF W60
Берклі, США
1-й раунд
(Q) Ганна Позніхіренко - (Q) Марін Парто - 6:2, 6:3
В другому колі турніру в Берклі Ганна Позніхіренко зіграє із представницею США Вікторією Ху.
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