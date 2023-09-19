Віталій Сачко на двох тай-брейках переграв 3-ю ракетку Челленджера в Бад-Вальтерсдорфі
Український тенісист Віталій Сачко успішно стартував на змаганнях категорії ATP Challenger в австрійському Бад-Вальтерсдорфі. В матчі першого кола Віталій несподівано переграв іспанця Хауме Мунара, який отримав на турнірі 3-й номер посіву. Обидві партії зустрічі Сачко виграв на тай-брейках.
ATP Challenger
Бад-Вальтерсдорф, Австрія
1-й раунд
Віталій Сачко - (3) Хауме Мунар - 7:6(3), 7:6(1)
В стартовій партії зустрічі Віталій двічі виходив вперед з брейком, втім Мунар неодмінно відігрувався. Але головне, що Сачко набагато стабільніше провів тай-брейк і відсвяткував перемогу в сеті.
А от у другому сеті обидва тенісисти налагодили власні подачі і виграних на прийомі геймів глядачі вже не побачили. Втім, був один гейм, в якому Віталію довелось демонструвати характер. Сачко врятував подачу з подвійного сет-болу у суперника. Але тай-брейк український тенісист провів ще більш впевнено ніж у першій партії - Сачко віддав на ньому іспанцю тільки 1 розіграш.
В другому колі Челленджера в Австрії Віталій Сачко зіграє проти місцевого спортсмена Денніса Новака.
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