Віталій Сачко програв Деннісу Новаку в другому колі Челленджера в Бад-Вальтерсдорфі



Український тенісист Віталій Сачко не зумів пробитися у чвертьфінал змагань категорії ATP Challenger в австрійському Бад-Вальтерсдорфі. На стадії другого кола Віталій в двох партіях поступився місцевому тенісисту Деннісу Новаку, який займає 253-ю сходинку поточного світового чоловічого рейтингу. Український тенісист Віталій Сачко не зумів пробитися у чвертьфінал змагань категорії ATP Challenger в австрійському Бад-Вальтерсдорфі. На стадії другого кола Віталій в двох партіях поступився місцевому тенісисту Деннісу Новаку, який займає 253-ю сходинку поточного світового чоловічого рейтингу.





ATP Challenger

Бад-Вальтерсдорф, Австрія

2-й раунд





Денніс Новак - Віталій Сачко - 6:4, 6:4





Протягом всього матча обидва тенісиста були явно далекими від ідеальної гри на власних подачах. В більшості геймів зустрічі глядачі побачили брейк-поінти, втім самих брейків було не так і багато. В кожному сеті Новак відзначився на прийомі двічі, а от Сачко зумів відповісти лише одним брейком.





В чвертьфіналі змагань в Бад-Вальтерсдорфі Денніс Новак тепер зіграє із представником Великої Британії Яном Хойнскі.





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