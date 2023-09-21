Марія Саккарі впевнено пробилась у чвертьфінал змагань в Гвадалахарі



Грецька тенісистка Марія Саккарі, яка на змаганнях категорії WTA-1000 в Гвадалахарі отримала 2-й номер посіву, впевнено подолала стадію третього кола турніру. В боротьбі за вихід в 1/4 фіналу Марія в двох партіях здолала представницю Італії Камілу Джіорджі, яка займає 56-ту сходинку світового рейтингу. Грецька тенісистка Марія Саккарі, яка на змаганнях категорії WTA-1000 в Гвадалахарі отримала 2-й номер посіву, впевнено подолала стадію третього кола турніру. В боротьбі за вихід в 1/4 фіналу Марія в двох партіях здолала представницю Італії Камілу Джіорджі, яка займає 56-ту сходинку світового рейтингу.





WTA-1000

Гвадалахара, Мексика

3-й раунд





(2) Марія Саккарі - Каміла Джіорджі - 6:2, 6:2





Хоч обидві партії зустрічі і завершились з однаковим рахунком - 6:2 на користь Саккарі, сценарій розвитку подій у сетах трохи відрізнявся. Так, в стартовому відрізку матчу Марія дуже швидко пішла у відрив одразу із двома брейками. Грецька тенісистка вийшла подавати на сет, але саме в цей момент Каміла змогла оформити один зворотній брейк. Правда, за кілька хвилин Саккарі поставила крапку в стартовому сеті ще одним успішним геймом на прийомі.





А ось другий сет, як здалось на його початку, цілком міг відновити інтригу в протистоянні. В його дебюті повести із брейком вдалось вже Джіорджі, втім з рахунку 0:2 Марія Саккарі оформила 3 брейки поспіль, взяла 6 геймів і з прихованою баранкою лишила за собою і сет, і весь матч.





На стадії 1/4 фіналу змагань в Гвадалахарі Марія Саккарі тепер зіграє із, певно, головною сенсацією турніру колумбійською спортсменкою Емільяною Аранго.





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