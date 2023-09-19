Дарія Снігур впевнено стартувала на 60-тисячнику ITF в Португалії

Українська тенісистка Дарія Снігур з розгромної перемоги розпочала виступи на змаганнях категорії ITF W60+ в португальському місті Калдаш-да-Раїня. В матчі першого кола Дарія, яка отримала на турнірі 4-й номер посіву, розгромила представницю Естонії Єлєну Малигіну, яка займає 327-му сходинку світового рейтингу. За весь матч Снігур віддала суперниці всього 2 гейми, а в другому сеті взагалі оформила повноцінну "баранку".





ITF W60+

Калдаш-да-Раїня

1-й раунд





(4) Дарія Снігур - (Q) Єлєна Малигіна - 6:2, 6:0





Виходить, що з рахунку 4:2 в стартовій партії Дарія Снігур зуміла виграти 8 геймів поспіль. На перемогу в протистоянні українська тенісистка витратила трохи більше години ігрового часу.





В другому колі змагань в Португалії Дарія Снігур зіграє проти переможниці матчу Александра Корнєєва - Леа Бошковіч.





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