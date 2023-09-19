Дарія Снігур впевнено стартувала на 60-тисячнику ITF в Португалії
ITF W60+
Калдаш-да-Раїня
1-й раунд
(4) Дарія Снігур - (Q) Єлєна Малигіна - 6:2, 6:0
Виходить, що з рахунку 4:2 в стартовій партії Дарія Снігур зуміла виграти 8 геймів поспіль. На перемогу в протистоянні українська тенісистка витратила трохи більше години ігрового часу.
В другому колі змагань в Португалії Дарія Снігур зіграє проти переможниці матчу Александра Корнєєва - Леа Бошковіч.
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